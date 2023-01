Έκρηξη σε αγωγό αερίου που συνδέει τη Λιθουανία και τη Λετονία

Έκρηξη σημειώθηκε σε αγωγό αερίου που συνδέει τη Λιθουανία και τη Λετονία, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters η εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Λιθουανίας Amber Grid.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη βόρεια Λιθουανία, είπε η εταιρεία. «Ερευνούμε την αιτία της έκρηξης», τόνισε ο εκπρόσωπος της Amber Grid.

Ukrainian 🇺🇦 news, citing Reuters:



“Latvia 🇱🇻 and Lithuania 🇱🇹 have just experienced powerful explosions. The cause of the explosions is not yet known.“ pic.twitter.com/5VmPMnkhDl