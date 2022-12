Εκρήξεις σε δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια με νεκρούς και τραυματίες

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους τρία άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ένα βυτιοφόρο καυσίμων εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν έξι σε ένα αεροδρόμιο κοντά στην πόλη Ριαζάν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, αναφέρουν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Άλλοι δύο φαίνεται ότι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε αεροδρόμιο στην περιοχή Σαράτοβ.

Two TU-95 planes supposedly damaged after a reported drone attack on an air base in Russian Engels, Saratov region. Engels airbase is one of the take-off sites for Russian planes that launch rockets on Ukraine. pic.twitter.com/ArQ9rZVRmw

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τις εκρήξεις στα σημεία αυτά, που είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα.

Πιστεύεται ότι ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς εδρεύουν στην αεροπορική βάση Engels στην περιοχή Σαράτοβ. Η τοπική κυβέρνηση ενημέρωσε πως οι δυνάμεις ασφαλείας ελέγχουν τις «πληροφορίες για περιστατικό σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Another video of the attack on the Engels Air Base in Saratov, Russia, where Russia has stationed many of its strategic bombers.



The explosion is followed by a shockwave setting off car alarms.



We can assume that many planes were damaged after an explosion of that scale. pic.twitter.com/HJLqzYmZEp