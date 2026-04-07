ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Εκρέμ Ιμάμογλου: Νέα έρευνα εις βάρος του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται αντιμέτωπος και με άλλες δικαστικές υποθέσεις

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Οι Τούρκοι εισαγγελείς ξεκίνησαν την Τρίτη νέα έρευνα σε βάρος του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου με την κατηγορία της «προσβολής δημόσιου λειτουργού», όπως ανακοίνωσε το τοπικό γραφείο της εισαγγελίας.

Ο Ιμάμογλου είναι ήδη αντιμέτωπος με πολλαπλές δικαστικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας δίκης στην οποία κατηγορείται ότι ηγείται εγκληματικής οργάνωσης.

Η μαζική δίκη στο δικαστικό μέγαρο Μαρμαρά στο Σιλιβρί, στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, αφορά περισσότερους από 400 κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι 107 βρίσκονται υπό κράτηση.

Η νέα έρευνα εις βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου 

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της Δευτέρας, ο Ιμάμογλου φέρεται να πήρε τον λόγο και να δήλωσε: «Υπάρχει μόνο μία εγκληματική οργάνωση σε αυτή την υπόθεση, και αυτή είναι η εισαγγελία». Η δήλωση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από τους εισαγγελείς.

«Ξεκίνησε έρευνα από την εισαγγελία Μπακιρκόι για το αδίκημα της «προσβολής δημόσιου λειτουργού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του», λόγω των δηλώσεων που φέρεται να έκανε ο κατηγορούμενος Εκρέμ Ιμάμογλου κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στις 6 Απριλίου», ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο X.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιμάμογλου συνελήφθη τον Μάρτιο του περασμένου έτους με μια σειρά κατηγοριών που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, θεωρούνται ευρέως ως προσπάθεια να εμποδιστούν οι προοπτικές του να αμφισβητήσει τον Ερντογάν στις εκλογές.

Έκτοτε κρατείται προφυλακισμένος, με τους εισαγγελείς να ζητούν συνολική ποινή έως και 2.430 ετών, κίνηση που, σύμφωνα με οργανώσεις δικαιωμάτων, αναδεικνύει την «εργαλειοποίηση» της δικαιοσύνης στην Τουρκία για την περιθωριοποίηση πολιτικών αντιπάλων.

Διεθνή

