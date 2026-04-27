Μελάνια Τραμπ κατά Τζίμι Κίμελ - «Ο δειλός κρύβεται πίσω από το ABC, αρκετά πια»

Ανάρτηση έκανε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, σχετικά με πρόσφατα σχόλια του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι «η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας», ζητώντας από την διοίκηση του ABC να λάβει μέτρα.

Η ανάρτηση της Μελάνια Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ

«Η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι καταστροφικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια που μαστίζει την Αμερική.

Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος.

Ο δειλός Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC, επειδή ξέρει ότι το κανάλι θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει.

Αρκετά πια. Είναι καιρός το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμα η διοίκηση του ABC θα επιτρέπει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;».

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Τα σχόλια του Κίμελ κατά του ζεύγους Τραμπ

Δύο ημέρες πριν την εκκένωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου λόγω ένοπλης επίθεσης, ο Κίμελ χλεύασε την παρουσίαση της εκδήλωσης στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» και αναφέρθηκε χαριτολογώντας ότι η πρώτη Κυρία Μελάνια έλαμπε σαν «μέλλουσα χήρα». Το αστείο πυροδότησε ευρεία κριτική μεταξύ της βάσης των υποστηρικτών του Τραμπ (MAGA) μετά τον πυροβολισμό.

Ενώ ο Κίμελ επιτίθεται τακτικά στον Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή του, τους τελευταίους μήνες έχει στρέψει όλο και περισσότερο τα πυρά του προς τη Μελάνια. Η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της Amazon «Melania» τον Ιανουάριο πυροδότησε την οργή του Κίμελ.

Το κατέκρινε ως «δωροδοκία 75 εκατομμυρίων δολαρίων» που «η Amazon έφτιαξε για εκείνη» και αργότερα το χαρακτήρισε «ένα ντοκιμαντέρ που είναι τρομερά βαρετό». «Το όλο θέμα είναι η Μελάνια που πηγαίνει σε δοκιμές ρούχων, ταξιδεύει με αυτοκίνητο, δοκιμάζει ρούχα και παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν για εκείνη».

Όταν η Μελάνια Τραμπ πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική δημόσια ομιλία στο Λευκό Οίκο στις 9 Απριλίου, προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από τον Τζέφρι Έπσταϊν και να δηλώσει ότι οι δύο δεν ήταν ποτέ φίλοι, ο Κίμελ αποκάλεσε όσα είπε «χαζομάρες» κατά τη διάρκεια ενός από τους μονολόγους του και έδειξε μια φωτογραφία των Τραμπ και του Έπσταϊν να ποζάρουν μαζί.

Το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου του 2026 αναγκάστηκε να τερματιστεί νωρίς, αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από την εκδήλωση. Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, καθώς και αξιωματούχοι της κυβέρνησης, εκκένωσαν τον χώρο γρήγορα, καθώς ο δράστης ακινητοποιήθηκε από τις αρχές σε διαφορετικό όροφο του χώρου.

Με πληροφορίες από Variety