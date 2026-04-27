H NASA θα ανάψει φωτιά στη Σελήνη σε νέο πείραμα

Το σχέδιο εντάσσεται στην προετοιμασία για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια

Φωτ.: NASA / Επεξεργασία από Futurism.com
Η NASA σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πειράματα καύσης στη Σελήνη, προκειμένου να εξετάσει πώς αντιδρούν διάφορα υλικά στο σεληνιακό περιβάλλον και αν είναι ασφαλή για μελλοντικές βάσεις αστροναυτών.

Το σχέδιο εντάσσεται στην προετοιμασία για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια και αποσκοπεί στην κατανόηση του κινδύνου πυρκαγιάς σε συνθήκες χαμηλότερης βαρύτητας.

Οι επιστήμονες παρουσίασαν τις λεπτομέρειες του προγράμματος σε πρόσφατο συνέδριο πλανητικής επιστήμης. Το πείραμα φέρει την ονομασία Flammability of Materials on the Moon (FM2), δηλαδή «Ευφλεκτότητα Υλικών στη Σελήνη».

Σήμερα, η NASA αξιολογεί την ασφάλεια υλικών με πρότυπο τεστ στη Γη, κατά το οποίο φλόγα μήκους περίπου 15 εκατοστών εφαρμόζεται σε ένα υλικό. Αν η καύση εξαπλωθεί περισσότερο ή αν πέσουν φλεγόμενα υπολείμματα, το υλικό απορρίπτεται.

Γιατί η NASA θέλει να βάλει φωτιά στη Σελήνη

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ότι αυτές οι δοκιμές γίνονται υπό τη γήινη βαρύτητα και θεωρείται δεδομένο ότι ένα υλικό που είναι ασφαλές στη Γη θα είναι ασφαλές και στο διάστημα.

Ωστόσο, η βαρύτητα στη Σελήνη είναι περίπου το ένα έκτο της γήινης, κάτι που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται η φωτιά.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μια πυρκαγιά μέσα σε σεληνιακή κατοικία ή σε διαστημόπλοιο θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υλικά τα οποία στη Γη θεωρούνται οριακά μη εύφλεκτα ενδέχεται να καίγονται πιο εύκολα στη Σελήνη.

Αυτό συνδέεται με τον τρόπο που ανανεώνεται το οξυγόνο γύρω από τη φλόγα. Στη Γη, η βαρύτητα βοηθά τη θερμότητα να ανεβαίνει και τον αέρα να κυκλοφορεί γρήγορα, κάτι που συχνά οδηγεί στην εξασθένηση ή το σβήσιμο της φλόγας.

Σε περιβάλλον χαμηλής βαρύτητας, αυτή η διαδικασία αλλάζει, με αποτέλεσμα η χημική αντίδραση της καύσης να μπορεί να διατηρείται περισσότερο.

Προηγούμενα πειράματα σε πύργους ελεύθερης πτώσης και σε ερευνητικούς υποτροχιακούς πυραύλους είχαν ήδη δείξει ότι ορισμένα υλικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευφλεκτότητα σε συνθήκες μερικής βαρύτητας.

Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι οι μελλοντικοί οικισμοί στη Σελήνη ή στον Άρη πιθανότατα θα χρησιμοποιούν ατμόσφαιρες με αυξημένο οξυγόνο ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή των αστροναυτών. Αυτό, όμως, θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα FM2 προβλέπει την καύση τεσσάρων δειγμάτων στερεών υλικών μέσα σε μικρούς θαλάμους με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα απευθείας στη σεληνιακή επιφάνεια.

NASA: Πότε θα γίνει το πείραμα με τη φωτιά στη σελήνη

Η εκτόξευση της αποστολής σχεδιάζεται, σύμφωνα με την πρόταση, για τα τέλη του 2026.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, κάμερες, αισθητήρες ακτινοβολίας και όργανα μέτρησης οξυγόνου θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η καύση.

Στόχος είναι να συγκριθεί η συμπεριφορά της φωτιάς στη Σελήνη με εκείνη στη Γη και να δημιουργηθούν αξιόπιστα δεδομένα για τον σχεδιασμό μελλοντικών διαστημικών εγκαταστάσεων.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ακόμη και ένας περιορισμένος αριθμός δοκιμών μπορεί να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για την ασφάλεια των επανδρωμένων αποστολών.

Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιλογή υλικών για κατοικίες, στολές αστροναυτών, καλωδιώσεις, εξοπλισμό και εσωτερικές επιφάνειες βάσεων στη Σελήνη.

Η NASA θεωρεί ότι η κατανόηση της φωτιάς σε περιβάλλον χαμηλής βαρύτητας αποτελεί βασικό βήμα για τη μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία πέρα από τη Γη.

Με πληροφορίες από Futurism.com

