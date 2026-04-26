ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δυτική Όχθη: Το κόμμα Φάταχ νικητής στις πρώτες δημοτικές εκλογές μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένου αριθμού πολιτικών επιλογών

The LiFO team
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΓΑΖΑ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Η Φάταχ, το κόμμα του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2005, ήρθε πρώτο στις δημοτικές εκλογές σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης και της Γάζας ψήφισαν το Σάββατο για να εκλέξουν τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους τους στις πρώτες εκλογές μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Το επίσημο ψηφοδέλτιο της Φάταχ «Σταθερότητα και Γενναιοδωρία» αναδείχθηκε πρώτο στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης, όπως και στην Τουλκάρεμ και στη Σαλφίτ, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή που έχει την έδρα της στη Ραμάλα.

Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Δυτική Όχθη

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα περιέγραψε τις εκλογές ως «έκφραση της εθνικής βούλησης του παλαιστινιακού λαού».

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την ένταξη της Ντέιρ ελ Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, στις τοπικές εκλογές, βλέποντας σε αυτό «ένα πρώτο βήμα προς ένα πιο συμπεριληπτικό εθνικό πλαίσιο μέχρι να επιτύχουμε την ενότητα σε όλη την Παλαιστίνη».

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΓΑΖΑ Facebook Twitter
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΓΑΖΑ Facebook Twitter
Καμία ψηφοφορία δεν έγινε σε μεγάλες πόλεις, όπως η Ραμάλα ή η Ναμπλούς (βόρεια). Στις δύο αυτές περιπτώσεις, υπήρχε μόνο ένα ψηφοδέλτιο, και συνδεόταν με τη Φάταχ ή επικρατούσε η Φάταχ σε αυτό, καθιστώντας την ψηφοφορία περιττή.

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΓΑΖΑ Facebook Twitter
Στην Τζενίν, πόλη της βόρειας Δυτικής Όχθης γνωστή για τη μακροχρόνια ένοπλη αντίστασή της κατά της ισραηλινής κατοχής, η Φάταχ απέσπασε έξι από τις 15 έδρες, ισάριθμες με το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο «Τζενίν».

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΓΑΖΑ Facebook Twitter
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΓΑΖΑ Facebook Twitter
Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ομάδες νεαρών ανδρών να πανηγυρίζουν στο κέντρο της πόλης φωνάζοντας συνθήματα που αναφέρονταν σε τοπικές ένοπλες παρατάξεις και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα αυτά ως μια ήττα για τη Φάταχ.

Σε όλη τη Δυτική Όχθη, η συμμετοχή ανήλθε στο 53,4% στις εκλογές να οργανώθηκαν σε 183 δήμους.

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, το ποσοστό συμμετοχής ήταν σαφώς χαμηλότερο, ψήφισε μόλις 22,7% των 70.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Με πληροφορίες από AFP

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

THE LIFO TEAM
 
 