HΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο στο Όστιν - Πληροφορίες για θύματα

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη - Βίντεο από το σημείο

Φωτ. από το σημείο των πυροβολισμών στο Όστιν / Χ

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν λίγες ώρες στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Όστιν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αργά το βράδυ της Κυριακής, σημειώθηκαν αρκετοί πυροβολισμοί έξω από δημοφιλές εστιατόριο στο Όστιν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες ενώ ο δράστης της επίθεσης διέφυγε από το σημείο με ΙΧ.

AUSTIN, Texas — The Austin Police Department is investigating a shooting that took place in East Austin Sunday night.



The incident took place just before 8:30 p.m. at the 2000 block of E 12th St.



Number of injured and casualties still remain unknown #Shooter #Austin pic.twitter.com/8N83ZIM6Ce — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) April 27, 2026

Τουλάχιστον δύο άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία μετά τι αιματηρό περιστατικό, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν αναφορές και για θύματα.

Την ίδια ώρα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Multiple casualties reported in “large scene” shooting in East Austin, Texas, officials tell KVUE. Suspect at large. pic.twitter.com/sa2Bc5D6WM — Open Source Intel (@Osint613) April 27, 2026

Με πληροφορίες από ΕΡΤ