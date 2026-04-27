Ιράν: Πληροφορίες για νέα πρόταση στις ΗΠΑ μέσα από τρεις φάσεις

Το Ιράν φαίνεται πως υπέβαλε νέα πρόταση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Τεχεράνη κατέθεσε σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, «με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις να αναβάλλονται για μεταγενέστερο στάδιο».

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και η ιρανική ηγεσία φαίνεται να είναι διχασμένη ως προς το ποιες πυρηνικές παραχωρήσεις πρέπει να τεθούν επί τάπητος. Η πρόταση προβλέπει «την αναβολή των διαπραγματεύσεων περί πυρηνικών για μεταγενέστερο στάδιο», σύμφωνα με το Axios.

Ο Αμπάς Αραγτσί λέγεται ότι πιθανότατα έχει συζητήσει την πρόταση κατά την επίσκεψή του στο Πακιστάν, σύμφωνα το Axios.

Ιράν: Οι τρεις φάσεις της πρότασης στις ΗΠΑ

Ρεπορτάζ του λιβανέζικου καναλιού Al Mayadeen, το οποίο επικαλείται και η ΕΡΤ, αναφέρει ότι το Ιράν παρουσίασε μια διαπραγματευτική πρόταση τριών φάσεων, που εάν εγκριθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επιτρέψει την επανέναρξη των συνομιλιών.

Η πρώτη φάση φέρεται να εστιάζει στον τερματισμό του πολέμου και την εγγύηση ότι δεν θα αρχίσουν ξανά επιθέσεις ούτε κατά του Ιράν, αλλά ούτε και κατά του Λιβάνου. Η Τεχεράνη φαίνεται πως έχει ξεκαθαρίσει, ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε συζητήσεις για άλλα ζητήματα πριν ολοκληρωθεί αυτή η φάση.

Εάν υπάρξει συμφωνία, οι συνομιλίες θα περάσουν στη δεύτερη φάση, η οποία αφορά τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να υπάρξει συντονισμός με το Ομάν προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Στενών.

Η τρίτη φάση συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν, σύμφωνα με το Al Mayadeen, απορρίπτει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό ζήτημα πριν υπάρξει συμφωνία για τις δύο προηγούμενες φάσεις.

Στη Ρωσία ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Την ίδια ώρα, το βλέμμα του διεθνούς Τύπου είναι στραμμένο στη Ρωσία, καθώς ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, ταξίδεψε στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάνοντας νέο σταθμό στον διπλωματικό περίπλου του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά την ακύρωση του ραντεβού στο Ισλαμαμπάντ. «Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών (...) έφθασε στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία (...) για να συναντηθεί και να συζητήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν», ανέφεραν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το CNN, ο Ιρανός υπουργός δήλωσε ότι το ταξίδι του στην Αγία Πετρούπολη, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, «αποτελεί μια καλή ευκαιρία για εμάς να διαβουλευθούμε με τους Ρώσους συναδέλφους μας σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τον πόλεμο». Μέσω μηνύματος στο Telegram, ανέφερε επίσης ότι θα συναντηθεί επίσης με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.



Με πληροφορίες από Axios