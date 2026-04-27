Πώς ένας Πολωνός influencer συγκέντρωσε 50 εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπικό ίδρυμα κατά του καρκίνου

Ένας Πολωνός influencer συγκέντρωσε περισσότερα από 50 εκατομμύρια λίρες μετά από μια εννιαήμερη, αδιάκοπη ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο, κατά τη διάρκεια της οποίας τον συνόδευσε μια σειρά από διάσημους καλεσμένους, με σκοπό να βοηθήσουν έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που υποστηρίζει παιδιά που νοσούν από καρκίνο.

Ο influencer των κοινωνικών μέσων Piotr Garkowski, 23 ετών, με το ψευδώνυμο Łatwogang, άκουγε ένα φιλανθρωπικό τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο σε επανάληψη για εννέα συνεχόμενες ημέρες, γεμίζοντας τον χρόνο με διασκεδαστικές προκλήσεις και εμφανίσεις διασημοτήτων.

Το τραγούδι «I’m still here», που ηχογραφήθηκε από τον Πολωνό ράπερ Bedoes 2115 με τη Maja Mecan, 11 ετών, είναι γραμμένο με τη μορφή ενός ραπ τραγουδιού που προορίζεται να «εναντιωθεί» στον καρκίνο.

«Αν πάσχεις από καρκίνο όπως εγώ, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Είμαι η Maja και αυτή είναι η τρίτη υποτροπή μου», λέει το κορίτσι.

Το τραγούδι περιλαμβάνει ένα ρεφρέν που τραγουδά η Maja: «Είμαι ακόμα εδώ/Νόμιζες ότι με είχες νικήσει;/Είμαι ακόμα εδώ/Σου γελάμε κατάμουτρα/Είμαι ακόμα εδώ/Και δεν πάω πουθενά».

Η συγκινητική κίνηση του influencer για την αντιμετώπιση του καρκίνου

Ο streamer, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός για την ηχογράφηση μαζί με τον Ed Sheeran μιας πολωνικής έκδοσης του hit του «Azizam», είχε στο πλευρό του μια σειρά από κορυφαίους μουσικούς, ηθοποιούς, αθλητές και influencers της χώρας, οι οποίοι αναπαρέστησαν τις μεγαλύτερες viral επιτυχίες τους και στιγμές της ποπ κουλτούρας.

Ο Chris Martin των Coldplay έκανε μια σύντομη εμφάνιση, στέλνοντας ένα βίντεο στο οποίο ερμηνεύει ένα αυτοσχέδιο κομμάτι, χρησιμοποιώντας την πολωνική λέξη για το «σπρώχνω», ώστε να αυξήσει ακόμη περισσότερο το συνολικό ποσό της συγκέντρωσης χρημάτων, προσθέτοντας: «Συγγνώμη για τα πολωνικά μου!».

🇵🇱 Polish streamer Patryk Garkowski began a 9-day non-stop livestream on April 17 and ended yesterday with over 250 million złoty ($70M) raised for children with cancer.



The campaign broke the Guinness World Record for the largest charity livestream, becoming one of the biggest…

Συμμετέχοντας στο stream λίγο μετά τις 3 π.μ., ο γεννημένος στη Ρωσία πατινέρ ταχύτητας Vladimir Semirunniy δώρισε το ασημένιο μετάλλιο που κέρδισε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα στα 10.000 μέτρα, πριν ακολουθήσει το παράδειγμα του οικοδεσπότη και ξυρίσει το κεφάλι του σε ένδειξη αλληλεγγύης, όπως έκαναν και πολλοί άλλοι καλεσμένοι.

Η εκστρατεία έλαβε επίσης υποστήριξη από διασημότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Πολωνό ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα Robert Lewandowski να χορεύει στο τραγούδι στο TikTok του και να δωρίζει περισσότερα από 200.000 λίρες.

Ένας συμπαίκτης του, ο πρώην τερματοφύλακας της Άρσεναλ Wojciech Szczęsny, ηχογράφησε επίσης ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο συμμετείχε ο Lamine Yamal της Μπαρτσελόνα και της Ισπανίας.

Η έξι φορές πρωταθλήτρια του Grand Slam στο τένις, Iga Świątek, έδωσε επίσης την υποστήριξή της, δωρίζοντας περισσότερα από 20.000 λίρες και δύο εισιτήρια για τον αγώνα της στο φετινό τουρνουά του Wimbledon.

Τεράστιο το ποσό που συγκεντρώθηκε για τον φιλανθρωπικό οργανισμό

Παρά τον αρχικό στόχο των μόλις 500.000 ζλότι (102.000 λίρες), η ζωντανή μετάδοση θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο YouTube. Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης ξεπέρασε τα 257 εκατομμύρια ζλότι (52,5 εκατομμύρια λίρες), με περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν ζωντανά την τελική εκπομπή με τους Łatwogang, Bedoes 2115 και παιδιά που πάσχουν από καρκίνο την Κυριακή το βράδυ.

Τη Δευτέρα, οι Łatwogang και Bedoes 2115 ευχαρίστησαν τους υποστηρικτές τους στο Instagram, συγχαίροντάς τους για «αυτό που κάνατε για τα παιδιά και [τον τρόπο με τον οποίο] συγκινήσατε ολόκληρη τη χώρα».

«Ζητάμε από τα μέσα ενημέρωσης… να δημοσιοποιήσουν τη συγκέντρωση χρημάτων και την ευαισθητοποίηση ότι ο καρκίνος δεν είναι θανατική ποινή. Γιατί αυτό είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει», πρόσθεσαν.

Τα χρήματα θα διατεθούν στο ίδρυμα Cancer Fighters, το οποίο υποστηρίζει παιδιά με καρκίνο και τους γονείς τους, με τη δημόσια υπόσχεση ότι κάθε λεπτό θα λογοδοτείται δημόσια σε μια ειδική ιστοσελίδα.

Με πληροφορίες από Guardian

