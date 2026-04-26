Συνεργάτες του Βίκτορ Όρμπαν μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία εκτός Ουγγαρίας μετά την εκλογική ήττα

Στις όχθες του Δούναβη, η είδηση ότι η εποχή του Βίκτορ Όρμπαν έφτασε στο τέλος της πυροδότησε ένα πάρτι που διήρκεσε ώρες. Για ορισμένους, ωστόσο, η συντριπτική ήττα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση.

Ιδιωτικά τζετ, τα οποία φέρεται να είναι φορτωμένα με τα λάφυρα εκείνων των οποίων ο πλούτος διογκώθηκε κατά τη διάρκεια των 16 ετών της εξουσίας του Όρμπαν, απογειώνονται σταθερά από τη Βιέννη, ενώ άλλα άτομα σπεύδουν να επενδύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στον Guardian.

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμα πρόσωπα κοντά στον Όρμπαν εξετάζουν τις επιλογές για βίζα στις ΗΠΑ, ελπίζοντας να βρουν εργασία σε ιδρύματα που συνδέονται με το κίνημα MAGA.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο Όρμπαν δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα αναλάβει τη θέση του στο κοινοβούλιο, αλλά ότι σκοπεύει να παραμείνει επικεφαλής του Fidesz προκειμένου να ηγηθεί μιας διαδικασίας «ανανέωσης».

Εκτός Ουγγαρίας περιουσιακά στοιχεία συνεργατών του Βίκτορ Όρμπαν

Από την ανάληψη της εξουσίας το 2010, ένας μικρός κύκλος συνεργατών που ευθυγραμμίζονται με τον ηγέτη και το κόμμα του Fidesz έχει συσσωρεύσει τεράστιες περιουσίες, εν μέρει λόγω του διευρυνόμενου ελέγχου τους επί της οικονομίας της χώρας και των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για δημόσιες υποδομές.

Από τις εκλογές, ο Guardian έμαθε ότι τρία μέλη αυτού του στενού κύκλου έχουν αρχίσει να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής – Σαουδική Αραβία, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – ενώ άλλοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με δύο πηγές του Fidesz.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, του οποίου το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza κέρδισε μια συντριπτική νίκη αυτό το μήνα, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, κατηγορώντας όσους συνδέονται με το Fidesz ότι βιάζονται να προστατεύσουν τον πλούτο τους από τη λογοδοσία πριν η κυβέρνησή του αναλάβει την εξουσία στις αρχές Μαΐου.

«Ολιγάρχες που συνδέονται με τον Όρμπαν μεταφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια φιορίνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουρουγουάη και άλλες μακρινές χώρες», ισχυρίστηκε ο Μαγιάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. Καλέσε τον γενικό εισαγγελέα, τον αρχηγό της αστυνομίας και τον επικεφαλής της εφορίας να «συλλάβουν τους εγκληματίες» και «να μην τους επιτρέψουν να διαφύγουν» σε χώρες όπου η έκδοση θα ήταν απίθανη.

Orbán-linked oligarchs are transferring tens of billions of forints to the United Arab Emirates, the United States, Uruguay, and other distant countries.



I am aware that Hungary’s National Tax and Customs Administration (NAV), based on reports from banks, has suspended several… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 25, 2026

Ο Μαγιάρ ανέφερε ότι μεταξύ αυτών που αναμένεται να εγκαταλείψουν τη χώρα περιλαμβάνεται η οικογένεια του Λόριντς Μέσαρος, ενός από τους στενότερους φίλους του Όρμπαν, του οποίου η πορεία από εγκαταστάτη φυσικού αερίου στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ουγγαρίας τροφοδοτήθηκε εν μέρει από συμβάσεις δημοσίων έργων.

«Μου έχουν επίσης αναφέρει ότι αρκετές οικογένειες ολιγαρχών έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα», πρόσθεσε ο Μαγιάρ. «Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές επιφανείς οικογένειες ολιγαρχών έχουν ήδη αποσύρει τα παιδιά τους από το σχολείο και οργανώνουν την αναχώρησή τους με τη βοήθεια αξιόπιστου προσωπικού ασφαλείας».

Καταστροφές εγγράφων

Ο αγώνας για τη μεταφορά περιουσίας στο εξωτερικό αναφέρθηκε για πρώτη φορά από ανεξάρτητους δημοσιογράφους στην Ουγγαρία, μεταξύ των οποίων το ερευνητικό μέσο Vsquare —το οποίο ανέφερε ότι σημαντικά πρόσωπα συνδεδεμένα με τον Όρμπαν επεδίωκαν να διασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία πριν η κυβέρνηση του Μαγιάρ προλάβει ενδεχομένως να τα παγώσει, να τα κατάσχει ή να τα εθνικοποιήσει— και η ειδησεογραφική ιστοσελίδα 444.hu, η οποία τον Μάρτιο ισχυρίστηκε ότι σημαντικά πρόσωπα είχαν ήδη αρχίσει να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στο Ντουμπάι.

Οι προσπάθειές τους ενδέχεται να εμποδιστούν από τους πολλούς γραφειοκράτες και αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου που έχουν μερική γνώση όλων όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Όρμπαν, σημείωσε το Vsquare, «προετοιμάζοντας το έδαφος για μια προσπάθεια που ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια, με στόχο την ανάκτηση του φερόμενου ως κλεμμένου δημόσιου πλούτου και τη σύλληψη όσων διέπραξαν οικονομικά εγκλήματα».

Μετά τις εκλογές, ο Μαγιάρ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα καταβάλει προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του νεποτισμού που, κατά την άποψή του, χαρακτήρισαν τα χρόνια της εξουσίας του Fidesz. «Η χώρα μας δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Η Ουγγαρία βρίσκεται σε δύσκολη θέση από κάθε άποψη. Έχει λεηλατηθεί, καταστραφεί, προδοθεί, χρεωθεί και καταστραφεί», δήλωσε ο Μαγιάρ στους δημοσιογράφους την επομένη των εκλογών. «Γίναμε η πιο φτωχή και η πιο διεφθαρμένη χώρα της ΕΕ».

Ο νέος ηγέτης έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι καταστρέφονται έγγραφα που ενδέχεται να είναι ενοχοποιητικά κατά τις τελευταίες εβδομάδες της θητείας του Όρμπαν. «Λαμβάνουμε όλο και περισσότερες αναφορές για καταστροφή εγγράφων σε μεγάλη κλίμακα από διάφορα υπουργεία, συνδεδεμένους φορείς και εταιρείες που είναι κοντά στο Fidesz», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, του οποίου το υπουργείο ήταν μεταξύ εκείνων που κατηγορήθηκαν για καταστροφή εμπιστευτικών εγγράφων, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ανοησίες» και «εξωφρενικές» σε δήλωση προς το ουγγρικό διαδικτυακό ειδησεογραφικό μέσο Telex. Το υπουργείο ανέφερε ότι «απλώς απέσυρε τις προηγουμένως εκτυπωμένες, περιττές έντυπες εκδόσεις εγγράφων που είχαν αποθηκευτεί ηλεκτρονικά».

Με πληροφορίες από Guardian

