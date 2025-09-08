ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Εκλογικός «σεισμός» στη Νορβηγία: Με ρητορική «MAGA» η δεξιά κοντά στην εξουσία

Εκλογές-θρίλερ στη Νορβηγία: Άνοδος της ακροδεξιάς, έντονη πόλωση και μάχη για την εξουσία με φόντο το Ισραήλ, τον Τραμπ και τη στρατηγική ψήφο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εκλογικός σεισμός στη Νορβηγία: Με ρητορική «MAGA» η δεξιά κοντά στην εξουσία Facebook Twitter
Σιλβί Λίσταουγκ/ φωτ.: EPA
0

Η Νορβηγία προσέρχεται στις κάλπες τη Δευτέρα, σε μια από τις πιο πολωμένες και αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, με κυρίαρχα ζητήματα το κόστος ζωής, τους φόρους πλούτου, τις επενδύσεις του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου στο Ισραήλ και τις σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ακροδεξιό Κόμμα Προόδου της Σιλβί Λίσταουγκ γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο, με πολλούς να μιλούν για «MAGA-ποίηση» της νορβηγικής πολιτικής. Αν επικρατήσει η δεξιά, η Λίσταουγκ θα μπορούσε να γίνει η επόμενη πρωθυπουργός.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το πιθανότερο σενάριο είναι μια οριακή νίκη της κεντροαριστεράς, με αποτέλεσμα την πιθανή παραμονή της κυβέρνησης μειοψηφίας των Εργατικών υπό τον Γιόνας Γκαρ Στέρε, με τον πρώην Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ως υπουργό Οικονομικών.

Αν κερδίσουν οι Εργατικοί, θα χρειαστούν πολύπλοκες διαπραγματεύσεις με μικρότερα αριστερά κόμματα, κυρίως λόγω των επενδύσεων στο Ισραήλ, που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και πολιτική πίεση στον Στόλτενμπεργκ.

Η δημοσιογράφος Shazia Majid, από την εφημερίδα VG, χαρακτήρισε τις εκλογές ως «ανέλπιστα συναρπαστικές», με ασυνήθιστη πόλωση. «Πρόκειται για μια ιστορική αναμέτρηση με πολλές ανατροπές. Οι Νορβηγοί περιμένουν τα αποτελέσματα με κομμένη την ανάσα», δήλωσε.

Ο κοινωνικός και έμφυλος διαχωρισμός – με πολλούς νέους άνδρες να στηρίζουν τη δεξιά – ήταν καθοριστικός, με κατηγορίες για ψέματα και παραπληροφόρηση εκατέρωθεν.

Για τα αριστερά κόμματα, ο πόλεμος στη Γάζα υπήρξε καίριο ζήτημα, ιδίως για ψηφοφόρους με μεταναστευτικό υπόβαθρο και νεολαία.

Το Συντηρητικό Κόμμα φαίνεται να έχει χάσει έδαφος υπέρ του Κόμματος Προόδου, ενώ το Οικολογικό Κόμμα γνώρισε απροσδόκητη άνοδο.

Σύμφωνα με τον Γιόχαν Μπεργκ, διευθυντή του ερευνητικού προγράμματος εκλογών, βασικά θέματα ήταν οι τιμές τροφίμων και ενέργειας, οι φόροι πλούτου, η υγειονομική περίθαλψη και, ασυνήθιστα για τα νορβηγικά δεδομένα, η εμπορική πολιτική με τις ΗΠΑ. Πριν έναν χρόνο, οι προβλέψεις έδειχναν ήττα των Εργατικών, αλλά η επιστροφή Στόλτενμπεργκ και η επιτυχής συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τραμπ φαίνεται να άλλαξαν το κλίμα. «Υπάρχει η αίσθηση ότι τα πήγαν πολύ καλά στις σχέσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Bergh.

Ωστόσο, υπάρχει και έντονο ρεύμα υπέρ της δεξιάς, κυρίως στους νέους. Η συμμετοχή αναμένεται υψηλή, με ρεκόρ πρόωρης ψήφου.

Ο καθηγητής Peter Egge Langsæther υπογράμμισε πως η επιστροφή Στόλτενμπεργκ τον περασμένο χειμώνα ανέβασε τα ποσοστά των Εργατικών κατά 10% μέσα σε δύο μήνες. Αν και η καμπάνια ξεκίνησε με σκάνδαλο για τις επενδύσεις στο Ισραήλ, δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το αποτέλεσμα. «Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν οριακό προβάδισμα της αριστεράς», είπε. Αν κερδίσουν, το πιθανότερο είναι η συνέχιση της κυβέρνησης μειοψηφίας, με στήριξη από μικρότερα κόμματα.

Το αποτέλεσμα αναμένεται το βράδυ της Δευτέρας, με έντονη αβεβαιότητα λόγω στρατηγικής ψήφου.

Ο καθηγητής Henning Finseraas ανέφερε πως πολλά κόμματα βρίσκονται κοντά στο όριο του 4%, που χρειάζεται για είσοδο στο κοινοβούλιο. Αυτό ενισχύει τις στρατηγικές ψήφου και την αβεβαιότητα.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

YouTuber κατά των μεταναστών που φώναζε για την ασφάλεια των παιδιών είναι καταδικασμένος παιδόφιλος

Διεθνή / Βρετανία: YouTuber κατά των μεταναστών που φώναζε για την ασφάλεια των παιδιών είναι καταδικασμένος παιδόφιλος

Ο Άντονι Στάιλς, διαδηλωτής κατά των μεταναστών και YouTuber, αποκαλύφθηκε ως καταδικασμένος παιδόφιλος με ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλική κυβέρνηση στο χείλος της κατάρρευσης – Σήμερα η κρίσιμη ψήφος εμπιστοσύνης

Διεθνή / Γαλλία: Η κυβέρνηση στο χείλος της κατάρρευσης – Σήμερα η κρίσιμη ψήφος εμπιστοσύνης

Η ψηφοφορία αφορά το σχέδιο για περιορισμό των δημοσίων δαπανών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, που η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαίο για να καθησυχάσει τις αγορές και να περιορίσει το έλλειμμα
LIFO NEWSROOM
Νέα Ζηλανδία: Πατέρας που διέφευγε για σχεδόν 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία

Διεθνή / Νέα Ζηλανδία: Πατέρας που διέφευγε για σχεδόν 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα
LIFO NEWSROOM
Αργεντινή: Ο Μιλέι αναγνωρίζει την «καθαρή ήττα» του στις τοπικές εκλογές

Διεθνή / Αργεντινή: Ο Μιλέι αναγνωρίζει την «καθαρή ήττα» του στις τοπικές εκλογές

Ο Χαβιέρ Μιλέι υποσχέθηκε να «επιταχύνει» τις μεταρρυθμίσεις του, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με εντεινόμενη δυσαρέσκεια εξαιτίας σκανδάλου και της πολιτικής του όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες
LIFO NEWSROOM
 
 