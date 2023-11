Εκλογές στην Ολλανδία: Νικητής ο ακροδεξιός Γκέερτ Βίλντερς- Πανηγυρίζουν Όρμπαν, Λεπέν

Την πρωτιά του στις εκλογές της Ολλανδίας πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Γκέερτ Βίλντερς ο οποίος υποσχέθηκε να «επιστρέψει την χώρα στους Ολλανδούς».

«Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ψηφοφόρων μας, να επαναφέρουμε τους Ολλανδούς στο νούμερο ένα», δήλωσε ο Γκέερτ Βίλντερς μετά τη δημοσιοποίηση ενός exit poll που έδειξε ότι το κόμμα του, το PVV, έχει μεγάλο προβάδισμα έναντι των άλλων κομμάτων.

Μετά από 25 χρόνια στο κοινοβούλιο, το κόμμα του Ελευθερία (PVV) κερδίζει 36 έδρες, πολύ μπροστά από τον πλησιέστερο αντίπαλό του, μια αριστερή συμμαχία. Αλλά θα πρέπει να πείσει και άλλα κόμματα να συμμετάσχουν μαζί του σε μια κυβέρνηση συνασπισμού.Στόχος του είναι 76 έδρες στο κοινοβούλιο των 150 εδρών.

Η αριστερή συμμαχία υπό τον πρώην επίτροπο της ΕΕ Φρανς Τίμερμανς πρόκειται να έρθει δεύτερη με 25 έδρες. Κατέστησε σαφές ότι δεν θα είχε καμία σχέση με μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Βίλντερς.

Εθνικιστές και ακροδεξιοί ηγέτες σε όλη την Ευρώπη επαίνεσαν το επίτευγμά του.

«Συγχαρητήρια στον Γκέερτ Βίλντερς και στο PVV για τη θεαματική επίδοσή τους στις βουλευτικές εκλογές, που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη προσήλωση στην υπεράσπιση των εθνικών ταυτοτήτων. Λόγω του ότι οι λαοί αρνούνται να δουν τον εθνικό πυρσό να σβήνει η ελπίδα για αλλαγή παραμένει ζωντανή στην Ευρώπη», ανέφερε η Μαρίν Λεπέν μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο Βίκτορ Όρμπαν, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι «οι άνεμοι της αλλαγής είναι εδώ» ανεβάζοντας βίντεο των Scorpions με το τραγούδι Winds of Change των Scorpions.

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J