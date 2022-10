Εκλογές στη Βραζιλία: Πολύ οριακό προβάδισμα Μπολσονάρου - Το 30% των ψήφων έχει καταμετρηθεί

Ο απερχόμενος ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου καταγράφει προβάδισμα έναντι του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με τα επίσημα προσωρινά αποτελέσματα του 2ου γύρου των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας.

Πιο συγκεκριμένα, με καταμετρημένο το 30,1%, ο Μπολσονάρου συγκεντρώνει το 51,1% των έγκυρων ψήφων, έναντι 48,9% του Λούλα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

Τα αποτελέσματα της πιο πολωμένης εκλογικής διαδικασίας στη σύγχρονη ιστορία της Βραζιλίας αναμένεται να γίνουν πλήρως γνωστά μέσα στις επόμενες ώρες.

With a quarter of results counted, Bolsonaro's lead widens slightly (2.6% compared to 2.2% with a fifth counted): pic.twitter.com/abwPTX7F83