Εκλογές ΗΠΑ: Πώς η νίκη της Χάρις μπορεί να έρθει από τον ανιψιό του JFK

Καθώς η μάχη ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ για τα κλειδιά του Λευκού Οίκου φτάνει στην κορύφωση της με τις κάλπες της 5ης Νοεμβρίου, υπάρχει ένας παράγοντας που θα μπορούσε να κρίνει την έκβαση των εκλογών και δεν αφορά κανένα από τους δύο: Τα λεγόμενα «τρίτα κόμματα».



Παρότι τα δύο μεγάλα κόμματα, το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό, κυριαρχούν εδώ και δεκαετίες στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, η συμμετοχή «τρίτων» κομμάτων δεν απαγορεύεται, απλώς αυτά συνήθως παίρνουν τόσες λίγες ψήφους και άρα λαμβάνουν ελάχιστη δημοσιογραφική κάλυψη.



Όμως σε μία απρόβλεπτη αναμέτρηση «στήθος με στήθος», όπως η φετινή ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ, αν ένας «τρίτος» υποψήφιος συγκεντρώσει αρκετές ψήφους σε μία από τις πολιτείες-κλειδιά, τότε μπορεί να είναι καθοριστικός για το τελικό αποτέλεσμα

Για παράδειγμα, στην αναμέτρηση του 2020, ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την Πολιτεία της Τζόρτζια συγκεντρώνοντας μόλις 11,779 περισσότερες ψήφους από τον αντίπαλό του, Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, λοιπόν, ένα «τρίτο» κόμμα μπορεί να μαζέψει μερικές χιλιάδες ψήφους και να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών.

Φέτος, οι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη στήριξη εκτός των δύο μεγάλων κομμάτων είναι η Τζιλ Στάιν, του κόμματος των Πρασίνων και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Μπορεί ο τελευταίος να έχει αποσύρει την υποψηφιότητά του, ρίχνοντας τη στήριξη του προς τον Τραμπ, όμως το διάσημο επίθετό του έχει μείνει στα ψηφοδέλτια των περισσότερων Πολιτειών.



Ως αποτέλεσμα, ο ιδιαίτερά δημοφιλής στους ρεπουμπλικάνους και όσους δηλώνουν απροσδιόριστοι, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι σε θέση να προσελκύσει ψήφους ατόμων που αν δεν μπορούσαν να τον ψηφίσουν, θα επέλεγαν τον Τραμπ. Για αυτό, άλλωστε, ο ανιψιός του «JFK» προσπάθησε να αφαιρέσει το όνομα του από τα ψηφοδέλτια σε Πολιτείες όπου θα μπορούσε να «κλέψει» ψήφους από τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο.

«Στις πολιτείες όπου η παρουσία μου θα μπορούσε να «πάρει» ψήφους (από τον Τραμπ), θα αφαιρέσω το όνομά μου, και έχω ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και προτρέπω τους ψηφοφόρους να μην με ψηφίσουν», είχε δηλώσει ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, αφότου είχε αποσυρθεί από την «κούρσα» για την προεδρία.



Όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν πλήρως επιτυχημένες και οι κάτοικοι σε 33 από τις 50 Πολιτείες των ΗΠΑ θα έχουν την επιλογή να ψηφίσουν για έναν Κένεντι. Δύο από αυτές, μάλιστα, το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν, συγκαταλέγονται στις πολιτείες-κλειδιά για την νίκη στις εκλογές, όπου λίγα χωρίζουν τον Τραμπ και την Χάρις, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο του 45ου προέδρου των ΗΠΑ.

Ενδεικτικά, σε μία δημοσκόπηση του πανεπιστημίου του Μαρκέτ, στο Ουισκόνσιν, το 43% των ερωτηθέντων είχαν απαντήσει ότι θα ψηφίσουν Τραμπ και το 6% είχε εκφράσει στήριξη για τον Ρόμπερτ Κένεντι, ενώ την Κάμαλα Χάρις θα ψήφιζε το 47%.



Το 2020, ο Τζο Μπάιντεν είχε κερδίσει το Ουισκόνσιν για περίπου 20.000 ψήφους και η Πολιτεία-με τις δέκα εκλεκτορικές ψήφους που δίνει στον νικητή-αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο και στη φετινή αναμέτρηση.

Βέβαια, τα «τρίτα κόμματα» μπορεί να στοιχήσουν και στην υποψήφια των Δημοκρατικών. Στην προεκλογική της εκστρατεία, η Κάμαρά Χάρις έχει εκφράσει κυρίως κεντρώο λόγο, κάτι που μπορεί να την βοηθήσει σε εθνικό επίπεδο, αλλά ως αποτέλεσμα, μία μερίδα της εκλογικής βάσης των Δημοκρατικών την θεωρεί υπερβολικά «δεξιά».

Ακόμη, για πολλά άτομα στην αριστερή μεριά του πολιτικού φάσματος, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κρατήσει αρκετά σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη λωρίδα της Γάζας.



Η Στάιν, η εκστρατεία της οποίας έχει λάβει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε συνεισφορές από φιλο-Ρεπουμπλικανικές ομάδες, έχει επικρίνει έντονα το Ισραήλ και την κυβέρνηση Μπάιντεν, προσελκύοντας με αυτόν τον τρόπο αρκετούς προσελκύσει μουσουλμάνους ψηφοφόρους. Έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής στο ArabCon, την ετήσια συγκέντρωση της Αμερικανικής Αραβικής Επιτροπής κατά των Διακρίσεων, νωρίτερα φέτος και έχει υποστηριχθεί από την Αμερικανική Αραβική και Μουσουλμανική Επιτροπή Πολιτικής Δράσης.

«Η Στάιν θα μπορούσε να «κλέψει» ψήφους από το Δημοκρατικό Κόμμα, ιδίως αυτές των νέων από 18 έως 40 ετών και από συγκεκριμένα εθνοφυλετικά υπόβαθρα, όπως οι Αραβοαμερικανοί και οι Αμερικανοί μουσουλμάνοι. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σε αυτά τα συγκεκριμένα υποσύνολα ψηφοφόρων για την ψήφο σε τρίτο κόμμα, οπότε μπορεί να πάρει ψήφους τους. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που είναι πιο πιθανοί ψηφοφόροι των Δημοκρατικών», εξηγεί η Nura Sediq, καθηγήτρια αμερικανικής πολιτικής στο πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Μίσιγκαν.



Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πώς γνωρίζει ότι η ηγέτης του Πράσινου κόμματος μπορεί να τον βοηθήσει στην προσπάθεια του να ξαναγίνει κάτοικος του Οβάλ Γραφείου.



«Η Τζιλ Στάιν μου αρέσει πολύ», είχε πει σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια νωρίτερα φέτος. «Ξέρετε γιατί; Γιατί παίρνει 100% από τους Δημοκρατικούς».

