Έκλεψαν χρυσή τουαλέτα από παλάτι στη Βρετανία, 4 κατηγορούμενοι

Τέσσερις άνδρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για την κλοπή το 2019 μιας χρυσής τουαλέτας 18 καρατίων αξίας 5 εκατομμυρίων λιρών (5.767.000 ευρώ) από βρετανικό παλάτι.

Με τον τίτλο America, η χρυσή τουαλέτα ήταν μέρος μιας έκθεσης του Ιταλού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan κι εκλάπη από το αρχοντικό στο Oxfordshire στις 14 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, τέσσερις άνδρες κατηγορούνται ότι έκλεψαν τη χρυσή τουαλέτα, η οποία μάλιστα ήταν πλήρως λειτουργική και η αξία της υπολογίζεται στις 4,8 εκατ. λίρες (περίπου 6 εκατ. ευρώ). Είχε τοποθετηθεί στο Παλάτι Μπλένιμ (ή Μπλένχαϊμ), έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο της έκθεσης ενός Ιταλού καλλιτέχνη.

Οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι ο Τζέιμς Σιν, 39 ετών, κατηγορείται για διάρρηξη και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με εγκληματική δραστηριότητα. Δίωξη ασκήθηκε και σε άλλους τρεις άνδρες, τους Μάικλ Τζόουνς, Φρεντ Ντοου και Μπόρα Γκάκουκ.

Την εποχή εκείνη η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι διαρρήκτες μπήκαν στο μέγαρο και πήραν το έκθεμα κάποια στιγμή πριν από τις 5 τα ξημερώματα. Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν οι αρχές ανέκτησαν τη λεκάνη της τουαλέτας ή τι απέγινε το έκθεμα.

Το παλάτι Μπλένιμ, όπου γεννήθηκε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, εξέφρασε τη λύπη του για την κλοπή της τουαλέτας, η οποία είχε εκτεθεί προηγουμένως στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης.

Οι τέσσερις άνδρες θα προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου στις 28 Νοεμβρίου.

