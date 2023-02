Εισβολή στο Ευρωκοινοβούλιο από οπαδούς του Οτσαλάν - Πέταξαν τρικάκια, φυγαδεύτηκε η Μέτσολα

Ομάδα Κούρδων διέκοψε τη συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, διαμαρτυρόμενη και απαιτώντας την ελευθερία του φυλακισμένου Κούρδου πολιτικού Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Ο Οτσαλάν, ιδρυτής του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), κρατείται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια στην Τουρκία με την κατηγορία της τρομοκρατίας.

LAST MOMENT – #Kurdish Revolutionary Youth disrupts the #EuropeanParliament session demanding the freedom of Rêber APO!



Civil disobedience action is being carried out under the leadership of the members of TCŞ and TekoJIN! pic.twitter.com/efXdSpBK9W