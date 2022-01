Ένας άντρας απείλησε πως κουβαλάει βόμβα σε μια προσπάθεια να παρακάμψει την ουρά σε συναυλία της Doja Cat στην Ιντιανάπολις.

Σύμφωνα με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι ό άντρας ισχυρίστηκε πως είναι οπλισμένος με βόμβα.

Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση μέσω Twitter επιβεβαιώνοντας πως η απειλή ήταν λάθος συναγερμός.

«Αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν, έψαξαν την τσάντα και δεν βρήκαν κανένα εκρηκτικό», αναφέρεται στη ανακοίνωση. «Ο άντρας είχε εκκρεμή μη σχετικά εντάλματα σύλληψης και συνελήφθη αμέσως γι' αυτά».

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Τζόσουα Μπέικερ, είπε στο IndyStar: «Ένας φαν ήθελε να προχωρήσει στη ουρά οπότε είπε στους γύρω του ότι είχε βόμβα στο σακίδιο πλάτης του. Κάποιος έκανε το σωστό και τηλεφώνησε στην αστυνομία. Το σακίδιο ήταν καθαρό».

Αν και αποδείχθηκε ψέμα, οι ισχυρισμοί του άντρα κατάφεραν να προκαλέσουν χάος και πανικό σε όσους βρίσκονταν εκεί, με πολλούς να περιγράφουν έντρομοι το περιστατικό στα social media.

«Περίμενα 4 ώρες για να ζήσω τελικά μια απειλή για βόμβα; Η πιο τρομακτική στιγμή της ζωής μου, το έδαφος ήταν καλυμμένο με πάγο και όλοι τρέχαμε και γλιστρούσαμε παντού τόσο φοβισμένοι», έγραψε κάποιος χρήστης.

