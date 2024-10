Είναι τα Cybertrucks της Tesla ασφαλή; Η ΕΕ δεν είναι σίγουρη

Λίγα είναι τα αυτοκίνητα που έχουν μαγνητίσει το ενδιαφέρον περισσότερο από το Cybertruck της Tesla, όμως ανησυχίες για την ασφάλεια των πεζών μπορεί να οδηγήσουν στην απαγόρευσή του από τους Ευρωπαϊκούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο το Cybetruck συμβαδίζει με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς που απαγορεύουν τις αιχμηρές γωνίες στο αμάξωμα και βάζουν όρια ταχύτητας για τα οχήματα που ζυγίζουν πάνω από 3,5 τόνους. Σύμφωνα με την ίδια την Tesla, το ιδιόμορφο ημιφορτηγό έχει βάρος που αγγίζει τους τέσσερις τόνους, δύο φορές όσο ένα Ford Focus.

Καθώς ήδη μερικά Cybertrucks έχουν κάνει την εμφάνιση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μερικές οργανώσεις που μεριμνούν για την ωδική ασφάλεια υπογραμμίζουν τον κίνδυνο που δημιουργούν τα πελώρια οχήματα.

«Τα υπερμεγέθη ημιφορτηγά που εισάγονται συστηματικά πλέον φέρνουν τον κίνδυνο στους δρόμους μας», αναφέρει στην επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οργάνωση Transport & Environment. Αντίστοιχο γράμμα στάλθηκε και τις τσεχικές αρμόδιες αρχές, καθώς ένα Cybertruck που φαίνεται να μην πληρεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην χώρα.

Τα τελευταία χρόνια, οι Ευρωπαίοι οδηγοί φαίνεται να ακολουθούν τις τάσεις στις ΗΠΑ. Όσοι αγοράζουν μεγάλα οικογενειακά αυτοκίνητα, προτιμούν τα μεγαλύτερα οχήματα SUV, όμως οι κανονισμοί της ΕΕ απαγορεύουν τις εισαγωγές των πιο επικίνδυνων μοντέλων.

The Cybertruck crash test is an absolute disaster. It has almost no crumple zone in the front. It stops so hard the rear wheel breaks off its axle. Occupants will experience high g force and severe injuries in otherwise survivable crashes. https://t.co/59jzo7txtQ