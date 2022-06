Εικόνες χάους στο αεροδρόμιο Χίθροου- Ακυρώθηκαν 30 πτήσεις την τελευταία στιγμή

Χάος προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Χίθροου, καθώς ενημέρωσε την τελευταία στιγμή ότι ακυρώνονται πτήσεις επειδή αδυνατεί να τις διαχειριστεί.

Χιλιάδες ταξιδιώτες αναστατώθηκαν από μία σπάνια «παρέμβαση στις προγραμματισμένες πτήσεις» σήμερα το πρωί, γεγονός που οδήγησε σε ακύρωση 30 πτήσεων την ώρα αιχμής.

Ορισμένοι από τους επιβάτες δεν γνώριζαν για την ακύρωση των πτήσεων τους μέχρι τη στιγμή που έφτασαν στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα χάος στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας.

Στο αεροδρόμιο σχηματίστηκαν ουρές με τους επιβάτες να περιμένουν επί ώρες για κάποια ενημέρωση, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που έκαναν λόγο για την πολύ κακή διαχείριση από πλευράς αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος του Χίθροου είπε ότι το αεροδρόμιο ζήτησε από τις εταιρείες να ακυρώσουν 30 πτήσεις από το πρόγραμμά τους σήμερα το πρωί, καθώς αναμενόταν μεγαλύτερος όγκος επιβατών από όσους μπορούσε να διαχειριστεί.

«Θα εργαστούμε μαζί με τις εταιρείες για να κλείσουμε νέες πτήσεις στους επιβάτες, εκτός ώρας αιχμής ώστε να αποχωρήσουν όσοι περισσότεροι γίνεται. Ζητάμε συγνώμη για την επίδραση που είχε η απόφαση (της ακύρωσης πτήσεων) στα ταξιδιωτικά τους σχέδια» είπε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Εργαζόμαστε εντατικά για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα έχουν ένα ομαλό ταξίδι αυτό το καλοκαίρι, και το πιο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο αεροδρόμιο θα είναι ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις».

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες πολλοί ήταν οι επιβάτες που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν ενώ άλλοι δεν παρέλαβαν για μέρες τις αποσκευές τους.

I saw it all @HeathrowAirport 😪😪😪😪 pic.twitter.com/WlCTGtT0Bm