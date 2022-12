Ειδικός εξηγεί γιατί έγινε θρύψαλα το σούπερ-ενυδρείο στο ξενοδοχείο Radisson Blu στο Βερολίνο

Ένας Γερμανός εμπειρογνώμονας εξήγησε ότι το ενυδρείο που εξερράγη στο ξενοδοχείο Radisson Blu του Βερολίνου ήταν μια «ωρολογιακή βόμβα» και ότι το ατύχημα θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί.

Ο Hermann Schuranm, πρώην ιδιοκτήτης της Schuran Seawater Equipment, ανέφερε ότι δεν τον εκπλήσσει το γεγονός ότι το ενυδρείο έσπασε στις 16 Δεκεμβρίου. Η θραύση δημιούργησε τεράστια πλημμύρα στο λόμπι του ξενοδοχείου στις 5.50 π.μ. και σκότωσε 1.500 ψάρια, αλλά δεν τραυμάτισε σοβαρά κανέναν επισκέπτη.

Ο ειδικός στην κατασκευή παρόμοιων εγκαταστάσεων δήλωσε, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι θα έπρεπε να είχε δηλωθεί σαφώς ότι το ενυδρείο θα μπορούσε να «έχει διάρκεια ζωής» μόνο μέχρι ένα ορισμένο χρονικό σημείο. Ορισμένα διατηρούνται 25 χρόνια. Η κατασκευή έσπασε μετά από μόλις 19 χρόνια.

Ο κ. Schuranm ισχυρίζεται ότι του ζητήθηκε προσφορά για την κατασκευή του ενυδρείου, αλλά αποφάσισε να μην προχωρήσει, σημειώνοντας ότι ήταν πολύ μεγάλο και δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα πόσο καιρό θα διατηρούνταν. Υποστήριξε ότι η ευθύνη πέφτει σε αυτούς το κατασκεύασαν, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να επιθεωρείται κάθε δύο χρόνια. «Διαφορετικά, υπάρχει αμέλεια», είπε.

Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει τη διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της κατασκευής, αλλά σημείωσε ότι αν δεν είχε προετοιμαστεί με τον σωστό τρόπο, τότε θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί ρωγμές στο γυαλί. Η σύμβαση αναφέρει ότι απαιτούνται τακτικές επιθεωρήσεις, αλλά δεν αναφέρει πόσο συχνές θα πρέπει να είναι αυτές.

Ο κ. Schuranm δήλωσε στο EuroWeekly: «Αυτό το AquaDom θα έπρεπε να είχε θερμανθεί στους 80 βαθμούς με ειδικό φούρνο μετά την κατασκευή και στη συνέχεια ξανά μετά την ανακαίνιση. Αυτό είναι πολύ δαπανηρό, αλλά είναι δυνατό».

