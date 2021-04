Ένας κινηματογραφόφιλος στη Φλόριντα κατέρριψε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες βλέποντας την ταινία «Avengers: Endgame» σε κινηματογραφικές αίθουσες 191 φορές.

Ο Ρομίρο Αλάνις από το Ρίβερβιου είπε ότι εμπνεύστηκε να κυνηγήσει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες συμμετοχής στις περισσότερες κινηματογραφικές προβολές της ίδιας ταινίας, όταν έμαθε ότι ο πρώην κάτοχος του ρεκόρ, Νεμ Ραπς, είδε το «Avengers: Infinity War», την προηγούμενη ταινία της κινηματογραφικής σειράς, 103 φορές.

Anthony @NemRaps Mitchell has watched Avengers: Infinity War an incredible 103 times at his local movie theatre in Charlotte, North Carolina, USA.

The lifelong @marvel fan achieved the record for the most cinema productions attended - same film 🎥🎬💥 pic.twitter.com/4TncaJ34EB