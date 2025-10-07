ΔΙΕΘΝΗ
«Έχει πρόβλημα θυμού»: Ο Τραμπ στοχοποιεί την Τούνμπεργκ – Η καυστική της απάντηση στο Instagram

Η ακτιβίστρια απάντησε με ανάρτηση στο Instagram, αφού ο Τραμπ τη χαρακτήρισε «θυμωμένη» και «ταραχοποιό

LifO Newsroom
Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ απάντησε με αιχμηρό χιούμορ στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγόρησε ότι έχει «προβλήματα διαχείρισης θυμού» και τη χαρακτήρισε «ταραχοποιό» μετά την απέλασή της από το Ισραήλ.

Σε ανάρτηση στο Instagram, η 22χρονη έγραψε: «Άκουσα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ξανά τις κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου και εκτιμώ το ενδιαφέρον του για την ψυχική μου υγεία». Συνέχισε: «Θα δεχόμουν ευχαρίστως οποιαδήποτε σύστασή του για να αντιμετωπίσω αυτά τα “προβλήματα θυμού”, αφού — κρίνοντας από το εντυπωσιακό του ιστορικό — φαίνεται πως και ο ίδιος ταλαιπωρείται από κάτι παρόμοιο».

Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την Τούνμπεργκ «θυμωμένη» και «ταραχοποιό» μετά την κράτηση και απέλασή της από το Ισραήλ, όταν η ακτιβίστρια συμμετείχε στη Global Sumud Flotilla, τον στολίσκο 42 σκαφών που επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τα πλοία αναχαιτίστηκαν από ισραηλινές δυνάμεις πριν φτάσουν στον προορισμό τους.

«Είναι απλώς μια ταραχοποιός... Δεν ασχολείται πια με το περιβάλλον. Έχει πρόβλημα θυμού. Πιστεύω ότι πρέπει να δει γιατρό», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Την έχετε παρακολουθήσει ποτέ; Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή».

Η Τούνμπεργκ και ο Τραμπ έχουν μακρά ιστορία δημόσιων αντιπαραθέσεων. Σε προηγούμενη δήλωσή του τον Ιούνιο, ο Τραμπ την είχε αποκαλέσει «παράξενη» και «θυμωμένη» για την πρώτη της ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα. Τότε, η ίδια είχε απαντήσει πως «ο κόσμος χρειάζεται περισσότερες θυμωμένες γυναίκες».

Η αντιπαράθεσή τους ξεκίνησε το 2019, όταν ο Τραμπ είχε ειρωνευτεί τη 16χρονη τότε ακτιβίστρια, αποκαλώντας τη «πολύ χαρούμενο κορίτσι» μετά την ομιλία της στον ΟΗΕ για την κλιματική κρίση.

Η Τούνμπεργκ έγινε γνωστή το 2018 με το κίνημα Fridays for Future, που κινητοποίησε μαθητές παγκοσμίως για την κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει τη δράση της σε ανθρωπιστικά ζητήματα, με έμφαση στη Γάζα και σε θύματα πολέμου.

Μετά την απέλασή της, έφτασε τη Δευτέρα στην Ελλάδα μαζί με περίπου 160 ακόμη ακτιβιστές από τη φλοτίλλα, οι οποίοι έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνολικά 171 άτομα απελάθηκαν.

Με πληροφορίες από Politico

