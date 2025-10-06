Σήμερα η πτήση της Γκρέτα Τούνμπεργκ μαζί με 27 Έλληνες ακτιβιστές για Αθήνα

Η υπόθεση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και η προγραμματισμένη απέλασή της από το Ισραήλ έχει πυροδοτήσει διεθνές ενδιαφέρον. Η περιβαλλοντική ακτιβίστρια πρόκειται να μεταφερθεί τη Δευτέρα στην Αθήνα, σε μια επιχείρηση απέλασης που περιλαμβάνει πάνω από 70 ακτιβιστές διαφορετικών εθνικοτήτων. Οι κρατούμενοι, που συνελήφθησαν πριν από λίγες ημέρες σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, θα πετάξουν προς την Ελλάδα, απ’ όπου θα συνεχίσουν προς τις πατρίδες τους.

Η πτήση θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ράμον, στο νότιο Ισραήλ, και θα προσγειωθεί στην Αθήνα. Χώρες όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Σουηδία έχουν ήδη οργανώσει τη μεταφορά των πολιτών τους. Ανάμεσα στους απελαθέντες βρίσκονται 28 Γάλλοι, 27 Έλληνες, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί. Ταυτόχρονα, 21 Ισπανοί κρατούμενοι επέστρεψαν χωριστά στην Ισπανία την προηγούμενη ημέρα.

Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι όλα τα νομικά δικαιώματα των κρατουμένων διασφαλίζονται. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκιβέρ, προχώρησε περαιτέρω λέγοντας ότι οι ακτιβιστές αντιμετωπίζονται ως «υποστηριχτές τρομοκρατίας». Η κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες κακομεταχείρισης.

Η ίδια η Τούνμπεργκ, μέσω της Σουηδικής πρεσβείας, κατήγγειλε πως υπέφερε από αφυδάτωση λόγω ανεπαρκούς παροχής νερού και τροφής, καθώς και από δερματικά προβλήματα που υποψιάζεται ότι προκλήθηκαν από κοριούς. Η πρεσβεία μετέφερε ότι η κρατούμενη παρουσίασε δερματικά ερεθίσματα, τα οποία αποδίδει σε άθλιες συνθήκες κράτησης. Οι κατηγορίες αυτές απορρίφθηκαν από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ως «τόλμηρα ψεύδη».

Η εμπλοκή της φλοτύλας «Global Sumud»

Η Τούνμπεργκ και οι άλλοι ακτιβιστές ήταν επιβαίνοντες της αποστολής Global Sumud, η οποία προσπάθησε να παραβιάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η φλοτύλα αναχαιτίστηκε διεθνώς σε διεθνή ύδατα και πάνω από 470 άτομα που επέβαιναν συνελήφθησαν. Μέχρι σήμερα, περίπου 170 από αυτούς έχουν απελαθεί.

Οι υπόλοιποι κρατούνται στη φυλακή Κετζιότ, όπου οι συνθήκες κράτησης έγιναν αντικείμενο έντονων καταγγελιών. Οι νομικοί τους εκπρόσωποι κάνουν λόγο για άρνηση τροφής και νερού και για σωματικές κακοποιήσεις από τις αρχές.

Ένα επεισόδιο την Κυριακή βράδυ προκάλεσε ένταση: μια Ισπανίδα ακτιβίστρια δάγκωσε ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού κατά τη διάρκεια ρουτίνας ιατρικής εξέτασης, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή καθυστέρηση της απέλασής της, καθώς τέθηκε υπό ανάκριση και πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου.

Παρά τις κατηγορίες, οι ισραηλινές αρχές επιμένουν ότι τηρούνται όλες οι νομικές διαδικασίες και τα δικαιώματα των κρατουμένων. Σε αντίθεση, οι ακτιβιστές και οι υποστηρικτές τους καταγγέλλουν καταπιεστική μεταχείριση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η περίπτωση της Τούνμπεργκ αναδεικνύει όχι μόνο ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά και τη γενικότερη ένταση γύρω από τον αποκλεισμό της Γάζας, τις επιχειρήσεις κατά τις αποστολές βοήθειας και τον τρόπο αντιμετώπισης ακτιβιστών από τις ισραηλινές αρχές. Ο διάλογος για τις ενέργειες της κυβέρνησης στο όνομα της ασφάλειας και του ελέγχου απέναντι στην ελευθερία έκφρασης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων επανέρχεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.