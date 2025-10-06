Global Sumud Flotilla: Στην Ελλάδα πάνω από 170 ακτιβιστές – Ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Περισσότεροι από 170 ακτιβιστές του κινήματος Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα, μετά την απελευθέρωσή τους από τις ισραηλινές αρχές. Οι ακτιβιστές είχαν συλληφθεί στη διάρκεια της αποστολής τους προς τη Γάζα και σύμφωνα με πληροφορίες, θα ταξιδέψουν μέσω Αθήνας προς τις χώρες τους.

Η Τούνμπεργκ συγκαταλέγεται ανάμεσα σε 28 Γάλλους, 27 Έλληνες, 15 Ιταλούς και εννέα Σουηδούς που απελευθερώθηκαν και θα επιβιβαστούν σε πτήση από το αεροδρόμιο Ράμον, στο νότιο Ισραήλ, με προορισμό την Αθήνα. Άλλοι 21 Ισπανοί ακτιβιστές επέστρεψαν ήδη στη χώρα τους, ωστόσο 28 παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Κετζιότ, υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται απάνθρωπες.

Το γαλλικό και το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσαν ότι οι πολίτες τους θα μεταφερθούν στην Ελλάδα, με τον Ιταλό ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι να δηλώνει πως θα υπάρξει συνδρομή για την επιστροφή τους στην Ιταλία.

Καταγγελίες για κακομεταχείριση και βασανισμούς

Σύμφωνα με την οργάνωση νομικής βοήθειας Adalah, οι ακτιβιστές που παραμένουν κρατούμενοι κατήγγειλαν απάνθρωπη μεταχείριση, έλλειψη τροφής και νερού, ξύλο και εξύβριση από δεσμοφύλακες. Ορισμένοι ανέφεραν περιπτώσεις στέρησης ύπνου και κλειστές ανακρίσεις, ενώ η ίδια η Γκρέτα Τούνμπεργκ ενημέρωσε τη σουηδική πρεσβεία ότι υπέφερε από αφυδάτωση, δερματικά εξανθήματα από κοριούς και έλλειψη βασικών συνθηκών υγιεινής.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις καταγγελίες ως «χονδροειδή ψέματα», ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι είναι «περήφανος που οι ακτιβιστές αντιμετωπίζονται σαν τρομοκράτες».

Μέχρι στιγμής, περίπου 170 μέλη της αποστολής έχουν απελαθεί συνολικά από το Ισραήλ, ενώ η υπόθεση προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις και εκκλήσεις για ανεξάρτητη διερεύνηση των συνθηκών κράτησης και των καταγγελιών για κακομεταχείριση.

Η Global Sumud Flotilla, αποστολή αλληλεγγύης προς τη Γάζα, είχε ως στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και να αναδείξει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γκρέτα Τούνμπεργκ: Την έσυραν από τα μαλλιά και την έβαλαν να φιλήσει τη σημαία του Ισραήλ