Έφτασε στην Ιταλία ο Βασιλιάς Κάρολος - Αύριο η ιστορική συνάντηση με τον Πάπα

Ο Βασιλιάς Κάρολος έχει μία «ιστορική ευκαιρία» στην αυριανή του συνάντηση με τον Ποντίφικα

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα
Το απόγευμα της Τετάρτης έφτασαν στη Ρώμη της Ιταλίας το βασιλικό ζεύγος του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα θα συναντηθούν με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Λέοντα.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν απόψε στη Ρώμη και αύριο το πρωί θα γίνουν δεκτοί, σε ιδιωτική ακρόαση, από τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄ στο Βατικανό.

Στη συνέχεια, ο βρετανός μονάρχης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ενώ η σύζυγός του θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι «Παολίνα».

Βασιλιάς Κάρολος: Γιατί είναι «ιστορική» η συνάντηση με τον Πάπα

Το βασιλικό ζεύγος συνοδεύει σε αυτήν την επίσκεψη ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ, Στέφεν Κότρελ, λόγω του ότι η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μαλάλι, πρόκειται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον ερχόμενο Μάρτιο.

Οι παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη φορά από το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας (1534) που ένας Βρετανός μονάρχης θα προσευχηθεί μαζί με τον Ποντίφικα.

Πρόκειται για οικουμενική προσευχή υπέρ της φροντίδας της πλάσης, της οποίας θα χοροστατήσει αύριο το μεσημέρι ο Πάπας Λέοντας, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, στην Καπέλα Σιξτίνα.

Ο Κάρολος και η Καμίλα, πριν αναχωρήσουν, πρόκειται να συναντηθούν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και να επισκεφθούν την βασιλική του Αγίου Παύλου, η οποία είναι αφιερωμένη στον οικουμενικό διάλογο.

Βασιλιάς Κάρολος: Η τελευταία προσευχή Βρετανού μονάρχη με Πάπα

Η τελευταία φορά που Πάπας και Βρετανός βασιλιάς βρέθηκαν σε κοινή προσευχή ήταν πριν από τη Μεταρρύθμιση του 1534, όταν ο Ερρίκος Η΄ διέκοψε τις σχέσεις με τη Ρώμη και αυτοανακηρύχθηκε επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Η συνάντηση του Καρόλου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ αναμένεται να έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας το μήνυμα συμφιλίωσης και ενότητας μετά από αιώνες θρησκευτικών διαφορών και ιστορικών συγκρούσεων.

Πηγές του Παλατιού ανέφεραν ότι ο βασιλιάς θεωρεί την επίσκεψη αυτή «μια ευκαιρία για πνευματικό διάλογο και κοινή αναζήτηση ειρήνης και κατανόησης ανάμεσα στους λαούς της πίστης».

