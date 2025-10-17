ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα προσευχηθεί δημόσια με Πάπα έπειτα από 500 χρόνια

Η κοινή προσευχή θα πραγματοποιηθεί στη Καπέλα Σιξτίνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Μια ιστορική στιγμή στις σχέσεις Αγγλικανικής και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναμένεται να σημειωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης εδώ και πέντε αιώνες που θα προσευχηθεί δημόσια με τον Πάπα.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα συναντηθούν με τον νέο Ποντίφικα, Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, στο Αποστολικό Παλάτι, την επίσημη κατοικία του Πάπα στο Βατικανό, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο επίσημης κρατικής επίσκεψης στη Ρώμη.

Η κοινή προσευχή θα πραγματοποιηθεί στη Καπέλα Σιξτίνα, κατά τη διάρκεια ειδικής οικουμενικής λειτουργίας αφιερωμένης στην ενότητα και συνεργασία μεταξύ των Χριστιανικών Εκκλησιών. Το γεγονός θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σηματοδοτεί τη στενότερη προσέγγιση ανάμεσα στην Καθολική Εκκλησία και την Εκκλησία της Αγγλίας, της οποίας ο Κάρολος είναι ανώτατος διοικητής.

Η τελευταία φορά που Πάπας και Βρετανός βασιλιάς βρέθηκαν σε κοινή προσευχή ήταν πριν από τη Μεταρρύθμιση του 1534, όταν ο Ερρίκος Η΄ διέκοψε τις σχέσεις με τη Ρώμη και αυτοανακηρύχθηκε επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Η συνάντηση του Καρόλου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ αναμένεται να έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας το μήνυμα συμφιλίωσης και ενότητας μετά από αιώνες θρησκευτικών διαφορών και ιστορικών συγκρούσεων.

Πηγές του Παλατιού ανέφεραν ότι ο βασιλιάς θεωρεί την επίσκεψη αυτή «μια ευκαιρία για πνευματικό διάλογο και κοινή αναζήτηση ειρήνης και κατανόησης ανάμεσα στους λαούς της πίστης».

Διεθνή

LIFO NEWSROOM
 
 