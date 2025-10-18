ΔΙΕΘΝΗ
Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη αντίδραση στην παραίτηση του πρίγκιπα Άντριου από τους τίτλους του

Ο Βρετανός μονάρχης φέρεται να είναι ικανοποιημένος με την απόφαση του μικρότερου αδελφού του, η οποία έγινε γνωστή λίγες ώρες πριν

Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Άντριου και βασιλιάς Κάρολος / Getty Images
Ο βασιλιάς Κάρολος αντιδρά στην απόφαση του αδελφού του να παραιτηθεί από όλους τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του Δούκα της Υόρκης,  εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν.

Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε ότι δε θα χρησιμοποιεί πλέον τους τίτλους του, μία εξέλιξη που ακολουθεί μια σειρά πρόσφατων σκανδάλων τα οποία αφορούν τόσο τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όσο και τη φερόμενη σύνδεσή του με κατάσκοπο από την Κίνα.

Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είναι σύμφωνος με την απόφαση του μικρότερου αδελφού του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE, είχε ενημερωθεί για το θέμα και είναι ικανοποιημένος με την τελική απόφαση.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, βασιλική πηγή ανέφερε στην εφημερίδα «The Times» ότι ο βασιλιάς Κάρολος «εξετάζει όλες τις επιλογές» σε σχέση με τον αδελφό του, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας αφαίρεσης των τίτλων του. Η ίδια πηγή προσέθεσε πως υπήρχε ελπίδα ότι θα παραιτούνταν οικειοθελώς.

Ο πρίγκιπας Άντριου, παραιτείται κυρίως από τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης, ο οποίος του είχε απονεμηθεί από τη μητέρα του, τη Βασίλισσα Ελισάβετ, κατά τον γάμο του το 1986. Την ίδια ώρα και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, θα χρησιμοποιεί πλέον αποκλειστικά το όνομά της και δεν θα φέρει πια τον τίτλο της Δούκισσας της Υόρκης.

Οι δύο κόρες τους, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία, δεν επηρεάζονται από τις εξελίξεις.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση έρχεται εν μέσω διαρκούς δημοσιότητας, σχετικά με την εμπλοκή του σε πολλαπλά σκάνδαλα και λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο βασιλιάς Κάρολος ενημέρωσε τον αδελφό του και την πρώην σύζυγό του πως δε θα είναι ευπρόσδεκτοι στους βασιλικούς εορτασμούς των Χριστουγέννων φέτος.

Με πληροφορίες από PEOPLE

