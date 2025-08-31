ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΕΕ: «Σαφές σχέδιο» για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία - Οι ΗΠΑ θα είναι παρούσες

«Ο Πούτιν δεν κάνει ό,τι λέει» τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους Financial Times

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΕΕ: «Σαφές σχέδιο» για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία - Οι ΗΠΑ θα είναι παρούσες Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Η Ευρώπη καταρτίζει «πολύ ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας, εγγυήσεις θα έχουν την υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ.

Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους Financial Times σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε σήμερα Κυριακή.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει (μια) αμερικανική παρουσία στο πλαίσιο του μηχανισμού ασφαλείας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους FT, προσθέτοντας ότι «αυτό ήταν πολύ σαφές και επανειλημμένα επιβεβαιωμένο» και συμπληρώνοντας πως «ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη και ο Πούτιν δεν έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Πούτιν δεν κάνει ό,τι λέει». 

Τι σημαίνει η αποστολή πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου και διοίκησης και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει νέες ροές χρηματοδότησης για την παροχή «βιώσιμης χρηματοδότησης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής. Οι υφιστάμενες ροές χρηματοδότησης των Βρυξελλών προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, θα πρέπει να παραμείνουν σε περίοδο ειρήνης, είπε. 

Όπως ανέφερε, η Ένωση θα διατηρήσει επίσης, τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών, αφότου επιτευχθεί κάποιας μορφής ειρήνη. 

Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της φον ντερ Λάιεν, θα συναντηθούν στο Παρίσι την ερχόμενη Πέμπτη, κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, για να συνεχίσουν τις συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την Ουκρανία, τόνισαν οι FT, επικαλούμενες τρεις διπλωμάτες με ενημέρωση των σχεδίων αυτών.

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Διεθνή / «ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημόσια την αμερικανική προσπάθεια και επιχειρούν παρασκηνιακά να αναιρέσουν την όποια πρόοδο», σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα: Αναχώρησε ο στολίσκος αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Διεθνή / Από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα: Αναχώρησε ο στολίσκος αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

«Είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία» με «περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM
«ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Διεθνή / «ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημόσια την αμερικανική προσπάθεια και επιχειρούν παρασκηνιακά να αναιρέσουν την όποια πρόοδο», σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios
LIFO NEWSROOM
Οι εκδόσεις που απευθύνονται στο LGBTQ+ κοινό αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους διαφημιστές, προειδοποιούν οι εκδότες

Διεθνή / Τα περιοδικά που απευθύνονται στο LGBTQ+ κοινό αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους διαφημιστές, προειδοποιούν οι εκδότες

Η αντι-DEI εκστρατεία στις ΗΠΑ και οι διαφημιστές που αποφεύγουν να συνεργαστούν με τα έντυπα που απευθύνονται στην LGBTQ+ κοινότητα και άλλες μειονότητες
LIFO NEWSROOM
Ισπανία: Η στιγμή που ακτιβίστριες ρίχνουν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια

Διεθνή / Ισπανία: Η στιγμή που ακτιβίστριες ρίχνουν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια

Διαμαρτυρόμενες για την κυβερνητική απραξία απέναντι στις καταστροφικές φωτιές, οι δύο γυναίκες έριξαν την μπογιά στην πρόσοψη του διάσημου καθεδρικού ναού και συνελήφθησαν
LIFO NEWSROOM
Η εβδομάδα της κρίσης για την Κίνα: Οι στρατηγικές κινήσεις της στην παγκόσμια σκακιέρα

Διεθνή / Η εβδομάδα της κρίσης για την Κίνα: Οι στρατηγικές κινήσεις της στην παγκόσμια σκακιέρα

Αυτή η εβδομάδα για το Πεκίνο είναι μια ευκαιρία για επίδειξη στρατιωτικής, πολιτικής, και οικονομικής ισχύος, καθώς και της ικανότητας του να προσφέρει εναλλακτικές σε μια απρόβλεπτη εποχή
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της, Μοχάμεντ Σινουάρ

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της, Μοχάμεντ Σινουάρ

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες»
LIFO NEWSROOM
Μεξικό: Μία ολόκληρη «πόλη» έχει εξαφανισθεί από το 2007 που κηρύχθηκε ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών

Διεθνή / Μεξικό: Μία ολόκληρη «πόλη» έχει εξαφανισθεί από το 2007 που κηρύχθηκε ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών

Περισσότερα από 130.000 άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα στο Μεξικό - Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα από συγγενείς, φίλους αγνοουμένων, καθώς και ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων
LIFO NEWSROOM
 
 