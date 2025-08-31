ΕΕ: «Σαφές σχέδιο» για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία - Οι ΗΠΑ θα είναι παρούσες

Η Ευρώπη καταρτίζει «πολύ ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας, εγγυήσεις θα έχουν την υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ.

Αυτό δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους Financial Times σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε σήμερα Κυριακή.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει (μια) αμερικανική παρουσία στο πλαίσιο του μηχανισμού ασφαλείας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους FT, προσθέτοντας ότι «αυτό ήταν πολύ σαφές και επανειλημμένα επιβεβαιωμένο» και συμπληρώνοντας πως «ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη και ο Πούτιν δεν έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Πούτιν δεν κάνει ό,τι λέει».

Τι σημαίνει η αποστολή πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου και διοίκησης και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει νέες ροές χρηματοδότησης για την παροχή «βιώσιμης χρηματοδότησης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής. Οι υφιστάμενες ροές χρηματοδότησης των Βρυξελλών προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, θα πρέπει να παραμείνουν σε περίοδο ειρήνης, είπε.

Όπως ανέφερε, η Ένωση θα διατηρήσει επίσης, τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών, αφότου επιτευχθεί κάποιας μορφής ειρήνη.

Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της φον ντερ Λάιεν, θα συναντηθούν στο Παρίσι την ερχόμενη Πέμπτη, κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, για να συνεχίσουν τις συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την Ουκρανία, τόνισαν οι FT, επικαλούμενες τρεις διπλωμάτες με ενημέρωση των σχεδίων αυτών.