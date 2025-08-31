ΔΙΕΘΝΗ
Πάπας Λέων: «Να μπει τέλος στην πανδημία των όπλων»

Η έκκληση του ποντίφικα στο νέο μήνυμά του από την πλατεία του Αγίου Πέτρου

LifO Newsroom
Πάπας Λέων ο 14ος / Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Έκκληση «να μπει τέλος στην πανδημία των όπλων» έκανε ο πάπας Λέων από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό.

Στο νέο του μήνυμα, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε τη θλίψη του για τα «αμέτρητα παιδιά που σκοτώνονται και τραυματίζονται» σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μιλώντας στα αγγλικά, ο ποντίφικας είπε: «Συμπεριλαμβάνουμε στις προσευχές μας τα αμέτρητα παιδιά που σκοτώνονται και τραυματίζονται καθημερινά παγκοσμίως. Ας προσευχηθούμε στον Θεό να βάλει ένα τέλος στην πανδημία των όπλων, μεγάλων και μικρών, που μολύνει τον κόσμο μας».

Ο Αμερικανός πάπας Λέων δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Να μην ενδώσει κανείς στην αδιαφορία» μπροστά στον πόλεμο, τόνισε, τρεις ημέρες μετά τη νέα ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους -ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά.

«Είναι καιρός οι υπεύθυνοι να απαρνηθούν τη λογική των όπλων και να δεσμευτούν στην οδό της διαπραγμάτευσης και της ειρήνης, με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας», υπογράμμισε.

Ο Λέων ΙΔ αναφέρθηκε επίσης στην ένοπλη επίθεση που διαπράχθηκε την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας σε καθολικό σχολείο της Μινεσότα, στις ΗΠΑ, όπου σκοτώθηκαν δύο παιδιά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

LIFO NEWSROOM
 
 