«ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

«Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη εμποδίζει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία» γράφει το Axios, σε ανάλυσή του.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι «ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημόσια την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ προσπαθούν σιωπηλά να αναιρέσουν παρασκηνιακά την πρόοδο μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα», σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει έναν κατάλογο κυρώσεων που θα μπορούσαν εύλογα να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας. «Δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, υπήρξε ελάχιστη σαφής πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Οι απογοητευμένοι βοηθοί του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η ευθύνη πρέπει να πέσει στους Ευρωπαίους συμμάχους, όχι στον Τραμπ ή στον Πούτιν. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πιέζουν την Ουκρανία να επιβάλει μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία».

Το Axios έχει πληροφορηθεί ότι οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει κατά της Ρωσίας, περιλαμβάνουν την πλήρη παύση όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και δευτερογενείς δασμούς από την ΕΕ σε Ινδία και Κίνα, παρόμοιους με αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να δημιουργούν παράλογες προσδοκίες, ενώ παράλληλα περιμένουν από την Αμερική να επωμιστεί το κόστος», δήλωσε στο Axios κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό θα εξαρτηθεί από αυτούς». Οι Ευρωπαίοι πιέζουν τον Ζελένσκι να επιμείνει σε μια καλύτερη συμφωνία, μια μαξιμαλιστική προσέγγιση που έχει επιδεινώσει τον πόλεμο, υποστηρίζει ο στενός κύκλος του Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι Βρετανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι «έχουν πιο εποικοδομητική στάση αλλά παραπονιούνται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να επωμιστούν το πλήρες κόστος του πολέμου, ενώ οι ίδιες δεν εμπλέκονται στο παιχνίδι. «Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι εφικτή. Αλλά μερικοί από τους Ευρωπαίους συνεχίζουν να λειτουργούν σε μια παραμυθένια χώρα που αγνοεί το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό» σχολιάζει κορυφαίος αξιωματούχος.

Ρωσία: «Η Ευρώπη εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ για την Ουκρανία»

Επιπλέον, το Κρεμλίνο είπε ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία έως η Μόσχα να δει πραγματικές ενδείξεις ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για την ειρήνη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. Όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.