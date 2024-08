EE εναντίον Έλον Μασκ: Οι Βρυξέλλες σε «πόλεμο» με τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη του Χ

Μια δημόσια διαμάχη μεταξύ του Έλον Μασκ και της ΕΕ έχει οξύνει τις ανησυχίες στην Ευρώπη σχετικά με την ικανότητά της να ασκεί εξουσία επί της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση και τα deepfakes έχουν συμβάλει στην τροφοδότηση της πολιτικής διχόνοιας και στο ξέσπασμα της ακροδεξιάς βίας στη Βρετανία.

Η Ευρώπη έχει υιοθετήσει μια πιο αυστηρή προσέγγιση στη ρύθμιση των ψηφιακών πλατφορμών σε σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά η εξαγορά του Twitter -που μετονομάστηκε σε Χ- από τον Μασκ πριν από σχεδόν δύο χρόνια, αναβάθμισε το ζήτημα στην ατζέντα των Βρυξελλών, αφού ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla μείωσε το προσωπικό, ενώ επανέφερε λογαριασμούς που είχαν απαγορευτεί προηγουμένως λόγω ρητορικής μίσους και διασποράς fake news.

Την ίδια στιγμή, η Πράξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ έδωσε στο μπλοκ νέες εξουσίες για την επιβολή σαρωτικών κανόνων σε τομείς όπως η παραπληροφόρηση και η διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης μιας ποινής που ένας αξιωματούχος που εργάστηκε για τους κανόνες αποκάλεσε «πυρηνικό όπλο»: την αφαίρεση της πρόσβασης σε ένα κοινωνικό δίκτυο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Βρισκόμαστε πραγματικά στο μεταίχμιο μιας εποχής σκληρής επιβολής» δήλωσε στους Financial Times ο Georg Riekeles, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Είπε ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Μασκ και του μπλοκ σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή στη μάχη της ΕΕ να δράσει κατά των ισχυρών διαδικτυακών πλατφορμών.

«Ο Μασκ έχει δείξει πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει όπλο» πρόσθεσε.

Ο επίτροπος εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, Τιερί Μπρετόν, ανήρτησε στο X -λίγες ώρες πριν ο δισεκατομμυριούχος πάρει συνέντευξη από τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ- μια «προειδοποιητική» επιστολή αναφορικά με την «πλήρη χρήση» των κυρώσεων στο πλαίσιο της DSA, εάν ο Μασκ δεν περιορίσει το «παράνομο περιεχόμενο».

With great audience comes greater responsibility #DSA



As there is a risk of amplification of potentially harmful content in 🇪🇺 in connection with events with major audience around the world, I sent this letter to @elonmusk



pic.twitter.com/P1IgxdPLzn