Έλον Μασκ: Μετά τον Τραμπ, καλεί την Κάμαλα Χάρις για συνέντευξη στο Χ

Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και ιδιοκτήτης του Χ, απηύθυνε πρόσκληση στην Κάμαλα Χάρις για μια ζωντανή συνέντευξη.

Η προτεινόμενη συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Spaces» του X. Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη δίωρη συνέντευξη του Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προσέλκυσε πάνω από 16,4 εκατομμύρια θεατές σε πραγματικό χρόνο.

Ο Μασκ δημοσιοποίησε την πρόσκλησή του στη Χάρις μέσω μιας ανάρτησης στο X, αναφέροντας ότι «με χαρά» θα φιλοξενούσε και την Κάμαλα σε ένα X Spaces. Η ανάρτηση κέρδισε γρήγορα σημαντική προσοχή, συγκεντρώνοντας 2,5 εκατομμύρια προβολές και αναδημοσιεύτηκε περίπου 7.000 φορές μέσα στα πρώτα 40 λεπτά, γεγονός που υποδηλώνει το ενδιαφέρον του κοινού για μια πιθανή συνέντευξη μεταξύ του Μασκ και της Χάρις.

Happy to host Kamala on an 𝕏 Spaces too