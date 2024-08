Έλον Μασκ και J.K. Ρόουλινγκ κατονομάζει η Ιμάν Κελίφ στη μήνυση για το διαδικτυακό μπούλινγκ

Η Ιμάν Κελίφ περιλαμβάνει ονομαστικά τον Έλον Μασκ και την J.K. Ρόουλινγκ στη μήνυση που κατέθεσε για διαδικτυακό μπούλινγκ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2024.

Έλον Μασκ και J.K. Ρόουλινγκ έχουν κατονομαστεί στη μήνυση που υποβλήθηκε από την Ολυμπιονίκη Ιμάν Κελίφ και θα ερευνηθούν για φερόμενες «πράξεις επιδεινούμενης παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η Κελίφ, 25 ετών, υπέβαλε καταγγελία στις γαλλικές αρχές για διαδικτυακή παρενόχληση που βίωσε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024. Ο Ναμπίλ Μπουντί, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την Κελίφ με έδρα το Παρίσι, επιβεβαίωσε ότι τόσο η Ρόουλινγκ όσο και ο Μασκ αναφέρονται στην καταγγελία, η οποία δημοσιεύτηκε στο κέντρο κατά του διαδικτυακού μίσους της εισαγγελίας του Παρισιού την Παρασκευή (9 Αυγούστου).

«Η Ρόουλινγκ και ο Μασκ αναφέρονται μεταξύ άλλων στη μήνυση», δήλωσε ο Μπουντί, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι μέρος της έρευνας. «Ο Τραμπ έκανε tweet, οπότε είτε αναφέρεται είτε όχι στη μήνυσή μας, θα εξεταστεί αναπόφευκτα ως μέρος της δίωξης».

Εάν η εισαγγελία κατηγορήσει οποιονδήποτε βάσει του νόμου, θα μπορούσε να ζητήσει φυλάκιση από δύο έως πέντε χρόνια και πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Η Ιμάν Κελίφ ήταν το θύμα ενός κύματος παραπληροφόρησης και τοξικότητας σε όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο μετατράπηκε σε κυνήγι μαγισσών. Οι επικριτές της ξεκίνησαν το μπούλινγκ μετά τον αγώνα της Κελίφ με την Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι, υποβάλλοντάς την σε διαδικτυακό μίσος σχετικά με το ότι αγωνίζεται στη γυναικεία κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων για πυγμαχία.

Πολλοί κατηγόρησαν την Κελίφ ότι είναι άντρας – ανεξάρτητα από το γεγονός ότι γεννήθηκε γυναίκα, αναφέρεται ως γυναίκα στο διαβατήριό της και δεν έχει ταυτοποιηθεί ποτέ ως τρανς.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαίωσε επανειλημμένα τα προσόντα της για να αγωνιστεί στη γυναικεία κατηγορία.

Η Ρόουλινγκ έκανε πολλές αναρτήσεις στο Χ και κατηγόρησε την Κελίφ ότι «απολάμβανε τη στενοχώρια μιας γυναίκας που μόλις γρονθοκόπησε στο κεφάλι».

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ