ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Δύσκολες αλλά παραγωγικές» οι συνομιλίες ΗΠΑ, Ουκρανίας - Οι επιδιώξεις της Ουάσινγκτον

ΗΠΑ και Ουκρανία παραδέχθηκαν πως «μένει αρκετή δουλειά ακόμα» για την εύρεση λύσης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΗΠΑ ΡΩΣΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ Facebook Twitter
Ο Μάρκο Ρούμπιο, ΥΠΕΞ ΗΠΑ, κάνει δηλώσεις / EPA
0

Ολοκληρώνονται, σταδιακά, οι διαπραγματεύσεις -στη Φλόριντα- ανάμεσα σε ανώτερους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου, απόρροια της ρωσικής εισβολής το 2022.

Και οι δύο πλευρές, δηλαδή το Κίεβο και η Ουάσινγκτον, τις χαρακτηρίζουν μεν «δύσκολες», αλλά παραγωγικές. «Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση διατυπώσεων και λύσεων», ανέφερε ουκρανική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι το κλίμα παραμένει «εποικοδομητικό» και ότι «όλοι θέλουν να υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ώστε να μπορεί να αποτελέσει βάση για επόμενες συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας».

ΗΠΑ - Ουκρανία: Οι επιδιώξεις της Ουάσινγκτον

Άλλη υψηλόβαθμη πηγή, ενήμερη για τις συνομιλίες, δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει «να οριστικοποιηθούν τα τελικά σημεία του σχεδίου, ώστε να μπορέσουν να μεταβούν στη Μόσχα». Τα πιο περίπλοκα ζητήματα αφορούν τα εδαφικά θέματα, καθώς «οι Αμερικανοί θεωρούν πως λειτουργούν αποκλειστικά ως μεσολαβητές και όχι ως μία πλευρά που υποστηρίζει το Κίεβο», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με τη ρωσική εισβολή.

Το σχέδιο έχει δεχθεί έντονη κριτική ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα. Έκτοτε έχει τροποποιηθεί και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων και των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, αν και το Κίεβο ανησυχεί για πιθανές επώδυνες παραχωρήσεις.

Οι συνομιλίες διεξάγονται ενώ η Ουκρανία βρίσκεται σε ασφυκτική στρατιωτική πίεση στα ανατολικά, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίζει σοβαρό πλήγμα αξιοπιστίας μετά το πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση «πολύ παραγωγική», προσθέτοντας πως «μένει ακόμη δουλειά». Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ έκανε λόγο για «παραγωγικές και επιτυχείς» συζητήσεις.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΑΡΟΝΤΙΤΣΚΙ ΣΚΑΚΙ

Διεθνή / Σκάκι: Πώς οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι οδήγησαν στον θάνατό του

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες μπλιτζ στον κόσμο - Ο θάνατός του, μετά τις κατηγορίες για απάτη από τον παιδικό του ήρωα, έφερε στην επιφάνεια βαθιά προβλήματα στο χώρο του σκακιού
LIFO NEWSROOM
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς
LIFO NEWSROOM
 
 