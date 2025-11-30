«Δύσκολες αλλά παραγωγικές» οι συνομιλίες ΗΠΑ, Ουκρανίας - Οι επιδιώξεις της Ουάσινγκτον

Ολοκληρώνονται, σταδιακά, οι διαπραγματεύσεις -στη Φλόριντα- ανάμεσα σε ανώτερους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου, απόρροια της ρωσικής εισβολής το 2022.

Και οι δύο πλευρές, δηλαδή το Κίεβο και η Ουάσινγκτον, τις χαρακτηρίζουν μεν «δύσκολες», αλλά παραγωγικές. «Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση διατυπώσεων και λύσεων», ανέφερε ουκρανική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι το κλίμα παραμένει «εποικοδομητικό» και ότι «όλοι θέλουν να υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ώστε να μπορεί να αποτελέσει βάση για επόμενες συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας».

ΗΠΑ - Ουκρανία: Οι επιδιώξεις της Ουάσινγκτον

Άλλη υψηλόβαθμη πηγή, ενήμερη για τις συνομιλίες, δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει «να οριστικοποιηθούν τα τελικά σημεία του σχεδίου, ώστε να μπορέσουν να μεταβούν στη Μόσχα». Τα πιο περίπλοκα ζητήματα αφορούν τα εδαφικά θέματα, καθώς «οι Αμερικανοί θεωρούν πως λειτουργούν αποκλειστικά ως μεσολαβητές και όχι ως μία πλευρά που υποστηρίζει το Κίεβο», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με τη ρωσική εισβολή.

Το σχέδιο έχει δεχθεί έντονη κριτική ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα. Έκτοτε έχει τροποποιηθεί και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων και των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, αν και το Κίεβο ανησυχεί για πιθανές επώδυνες παραχωρήσεις.

Οι συνομιλίες διεξάγονται ενώ η Ουκρανία βρίσκεται σε ασφυκτική στρατιωτική πίεση στα ανατολικά, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίζει σοβαρό πλήγμα αξιοπιστίας μετά το πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση «πολύ παραγωγική», προσθέτοντας πως «μένει ακόμη δουλειά». Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ έκανε λόγο για «παραγωγικές και επιτυχείς» συζητήσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανία - Στο τραπέζι και εδαφικές παραχωρήσεις

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ουκρανία και ΗΠΑ ετοιμάζονται για ειρηνευτικές συνομιλίες στη Φλόριντα