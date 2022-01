Παρά τις αλχημείες των υπευθύνων της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Λος Άντζελες, που ειδικά για φέτος άλλαξαν τον κανονισμό και δεν ήταν απαραίτητη η υποβολή μιας ταινίας από το στούντιο παραγωγής της για να θεωρηθεί eligible για τις υποψηφιότητες, τελικά σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, ηθοποιοί και τεχνικοί σνόμπαραν την 79η τελετή των Χρυσών Σφαιρών, όπως αναμενόταν.

Η τελευταία πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη.

Θυμίζουμε ότι εδώ και μήνες είχε ξεσπάσει ένας πόλεμος εναντίον του θεσμού λόγω της πλήρους απουσίας diversity στη σύνθεση της Ένωσης και των αδιαφανών διαδικασιών που ακολουθούσε. Κάποιες διορθωτικές κινήσεις στις οποίες προέβη το διοικητικό συμβούλιο δεν στάθηκαν αρκετές για να πείσουν τη Βιομηχανία να αλλάξει γνώμη και ακολούθησε το σημερινό φιάσκο.

Όσον αφορά τα βραβεία, το Power of the Dog της Τζειν Κάμπιον νίκησε στην κατηγορία καλύτερου δράματος, ενώ το West Side Story σε εκείνη της καλύτερης κωμωδίας ή μιούζικαλ. Αμφότερα έφυγαν συνολικά με τρία βραβεία από την τελετή. Το φερόμενο ως φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Belfast του Κένεθ Μπράνα πήρε το βραβείο σεναρίου. Στις ερμηνευτικές κατηγορίες μόνη έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί η επικράτηση της Νικόλ Κίντμαν στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα για την ταινία Being the Ricardos.

Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏



For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

Έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια οι Χρυσές Σφαίρες έχουν χάσει την αίγλη τους, δεν υποδεικνύουν, ούτε επηρεάζουν την τάση των ψηφοφόρων της Οσκαρικής Ακαδημίας, απλά οι επιλογές τους κάποιες φορές τυχαίνει να συμπίπτουν. Φέτος, εύλογα, αναμένεται να έχουν λιγότερο αντίκτυπο από ποτέ.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το Succession με τρία βραβεία – αναμενόμενα, καθώς για πολλούς η τρίτη του σεζόν είναι η καλύτερη όλης της σειράς.

Η πλήρης λίστα των νικητών εδώ:

BEST MOTION PICTURE – DRAMA

The Power of the Dog Netflix

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA

Nicole Kidman Being the Ricardos

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA

Will Smith King Richard

BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

West Side Story 20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

Rachel Zegler West Side Story

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY

Andrew Garfield Tick, Tick…Boom!

BEST MOTION PICTURE – ANIMATED

Encanto Walt Disney Studios Motion Pictures

BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)

Drive My Car (Japan) Janus Films

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE

Ariana DeBose West Side Story

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE

Kodi Smit-McPhee The Power of the Dog

BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE

Jane Campion The Power of the Dog

BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE

Kenneth Branagh Belfast

BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE

Hans Zimmer Dune

BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE

“No Time to Die” — No Time to Die Music by: Billie Eilish, Finneas O’Connell Lyrics by: Billie Eilish, Finneas O’Connell

BEST TELEVISION SERIES – DRAMA

Succession HBO/HBO Max

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

Mj Rodriguez Pose

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA

Jeremy Strong Succession

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Hacks HBO/HBO Max

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Jean Smart Hacks

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY

Jason Sudeikis Ted Lasso

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

The Underground Railroad Amazon Prime Video

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Kate Winslet Mare of Easttown

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION

Michael Keaton Dopesick

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION

Sarah Snook Succession

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION

O Yeong-Su Squid Game