Δολοφονία Κασόγκι: Η κυβέρνηση Μπάιντεν έκρινε ότι ο πρίγκιπας μπιν Σαλμάν έχει ασυλία από κάθε αγωγή

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έκρινε ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έχει ασυλία από οποιαδήποτε αγωγή για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, προκαλώντας την αντίδραση της αρραβωνιαστικιάς του δημοσιογράφου.

Ο Κασόγκι δολοφονήθηκε και διαμελίστηκε από Σαουδάραβες πράκτορες, μέσα στο προξενείο της χώρας στην Κωνσταντινούπολη, τον Οκτώβριο του 2018. Μια επιχείρηση που οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι έγινε με εντολή του πρίγκιπα διαδόχου.

«Ο Τζαμάλ πέθανε ξανά σήμερα», έγραψε στο Twitter η Χατιτσέ Τσενγκίζ, αρραβωνιαστικιά του δημοσιογράφου, μόλις έγινε γνωστή η είδηση. «Πιστεύαμε ότι ίσως θα υπήρχε ένα φως δικαιοσύνης από τις ΗΠΑ, αλλά τα χρήματα ξανά ήταν προτεραιότητα», έγραψε σε επόμενη ανάρτησή της.

«Ο Μπάιντεν έσωσε τον δολοφόνο χορηγώντας ασυλία. Έσωσε τον εγκληματία και ενεπλάκη ο ίδιος στο έγκλημα. Ας δούμε ποιος θα σώσει εσένα στο εξής», έγραψε ακόμη, απευθυνόμενη στον Αμερικανό πρόεδρο.

#Biden saved the murderer by granting immunity. He saved the criminal and got involved in the crime himself. Let's see who will save you in the hereafter? ⁦@POTUS⁩ https://t.co/TVFx4xSa3j