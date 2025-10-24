Δολοφονία 12χρονης Λόλα στη Γαλλία: Σήμερα η ετυμηγορία για την 27χρονη Νταμπιά - Τι λένε ψυχίατροι που την εξέτασαν

Σήμερα αναμένεται η ετυμηγορία για την 27χρονη Νταμπιά Μπενκιρέν που κατηγορείται για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης, Λόλα Νταβιέ.

Η Νταμπιά Μπενκιρέν, που κατηγορείται ότι βίασε, βασάνισε και σκότωσε την 12χρονη Λόλα στο Παρίσι το 2022, δεν πάσχει από καμία «ψυχική νόσο που θα είχε κλονίσει ή επηρεάσει την κρίση της» και μπορεί επομένως να δικαστεί και να καταδικαστεί, εκτίμησαν χθες τρεις ψυχίατροι ενώπιον του κακουργιοδικείου του Παρισιού.

Δολοφονία 12χρονης Λόλα στη Γαλλία: Τι λένε ψυχίατροι που εξέτασαν την 27χρονη

Την πέμπτη ημέρα μιας δίκης, στην οποία οι δηλώσεις της κατηγορούμενης δεν επαρκούν από μόνες τους για να εξηγήσουν τον φρικτό θάνατο του κοριτσιού τη 14η Οκτωβρίου του 2022, οι ειδικοί της ψυχιατρικής επιστήμης επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τα κίνητρά της και τις πράξεις της.

Στο δικαστήριο, οι γιατροί απέκλεισαν «κάθε ψυχιατρική παθολογία» της 27χρονης καθώς δεν εντόπισαν «κανένα ψυχοπαθολογικό στοιχείο που θα την απάλλασσε», «κανένα στοιχείο που να συνδέεται με κάποια ψύχωση, καμία διπολική διαταραχή, καμία αγχώδη διαταραχή».

«Αντιθέτως», έχουσα μια «φυσιολογική» νοημοσύνη, εμφανίζεται «να έχει κυριαρχία και έλεγχο της στιγμής, κάτι που συναντάμε σε λίγες περιπτώσεις σε μια γυναίκα», σημείωσε μια πρώτη ψυχίατρος, «σαν να διασκόρπιζε στοιχεία στον λόγο της και εναπόκειτο σε εμάς να συναρμολογήσουμε το παζλ».

Όμως, ακόμα κι αν το έγκλημα μοιάζει «τρελό», η δράσιδα δεν είναι απαραίτητα, υπογράμμισε η ειδικός. «Όταν μια ενέργεια δεν μπορεί να γίνει κατανοητή, έχουμε την τάση να αναφερόμαστε στην τρέλα ενός προσώπου, που έχει χάσει τα λογικά του και διέπεται από μια ψυχική διαταραχή».

«Εντούτοις», συνέχισε η ίδια, «υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ψυχικές διαταραχές», όμως διαπράττουν πράξεις «χωρίς αυτή να εμπίπτει στο πεδίο της ψύχωσης, της παράνοιας, της σχιζοφρένειας. Αυτό συμβαίνει».

«Πιστεύω πως τα κίνητρα είναι κατά κύριο λόγο σεξουαλικά: με κάτι που θα μπορούσε να αντηχήσει μια τραυματική εμπειρία σε μια πολύ πρώιμη παιδική ηλικία, για την οποία εκείνη δεν είχε πλήρη επίγνωση, προκειμένου στη συνέχεια να προκαλέσει τον θάνατο αυτού του παιδιού», απάντησε η ψυχίατρος.

Μέσα στη δικαστική αίθουσα, η οικογένεια της Λόλα ξέσπασε σε κλάματα, όταν ένας δεύτερος ειδικός εξήγησε ότι η Νταμπιά δεν είχε «καμία ενσυναίσθηση για το θύμα και την οικογένειά του», όμως «ανησυχούσε πολύ για τη δικαστική της κατάσταση», λέγοντας πως «κανείς δεν έβαλε τον εαυτό του στη θέση της».

Η 27χρονη Νταμπιά είναι αντιμέτωπη με την ισόβια κάθειρξη.

Δολοφονία 12χρονης Λόλα στη Γαλλία: «Ήταν παράπλευρο θύμα» ισχυρίζεται η 27χρονη

Από την έναρξη της δίκης, η Νταμπιά δεν έχει δώσει καμία σαφή εξήγηση για το έγκλημά της. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι η Λόλα έμοιαζε με «φάντασμα», στη συνέχεια ότι την είχαν «ναρκώσει», προτού πει ότι το έκανε για εκδίκηση κατά πρώην συντρόφου της που κατηγορεί για βιασμό και βία, επιμένοντας ότι η 12χρονη ήταν παράπλευρο θύμα.

Παρά τις ιατρικές εξετάσεις, η κατηγορούμενη δεν παραδέχτηκε ούτε τις πράξεις που προκλήθηκαν στο κοριτσάκι ούτε τα 38 τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα της.