Ξεκινά η δίκη για το έγκλημα που πάγωσε τη Γαλλία: 27χρονη βίασε, βασάνισε και σκότωσε τη 12χρονη Λόλα

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο φρικιαστικές ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών, καθώς ξεκινά την Παρασκευή η δίκη της 27χρονης Νταμπιά Μπενκιρέν, που κατηγορείται για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει πανεθνική οργή το 2022, έρχεται ξανά στο προσκήνιο, ενώ η κοινωνία της Γαλλίας παρακολουθεί συγκλονισμένη τις λεπτομέρειες που επανέρχονται στο φως.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μικρή Λόλα κακοποιήθηκε, βασανίστηκε και τελικά πέθανε από ασφυξία μέσα στο ίδιο της το σπίτι, στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα, τοποθετημένο σε ένα πλαστικό μπαούλο και εγκαταλελειμμένο στο δρόμο.

Η κατηγορούμενη, άστεγη και άνεργη, έμενε προσωρινά στο διαμέρισμα της αδερφής της — στο ίδιο κτίριο όπου διέμενε η οικογένεια της Λόλα, που εργαζόταν ως θυρωροί. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη Μπενκιρέν να μιλά με το κορίτσι το μεσημέρι της 14ης Οκτωβρίου 2022, λίγο πριν την εξαφάνισή του.

Η σύλληψή της έγινε το ίδιο βράδυ, αφού οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το μπαούλο με το σώμα του παιδιού λίγα μέτρα από την πολυκατοικία. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης ήταν τόσο σκληρές που ακόμη και οι έμπειροι ερευνητές δυσκολεύτηκαν να τις περιγράψουν.

Πολιτικός σεισμός στη Γαλλία – Οι αντιδράσεις για τη δολοφονία της Λόλα

Η υπόθεση δεν συγκλόνισε μόνο την κοινή γνώμη αλλά και το πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας. Όταν έγινε γνωστό ότι η Μπενκιρέν ήταν Αλγερινή χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής, η ακροδεξιά επιχείρησε να μετατρέψει τη δολοφονία σε επιχείρημα κατά της μετανάστευσης.

Η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της, Rassemblement National, κατηγόρησαν την κυβέρνηση Μακρόν για «χαλαρή μεταναστευτική πολιτική», ενώ δεξιοί βουλευτές μίλησαν στη Βουλή για «έγκλημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Η αντίδραση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Ερίκ Ντιπον-Μορετί, ήταν άμεση: «Σας παρακαλώ, δείξτε λίγη ευπρέπεια. Δεν θα επιτρέψουμε να παίζετε πολιτικά παιχνίδια πάνω στο φέρετρο ενός 12χρονου κοριτσιού», δήλωσε με έντονο ύφος, καλώντας τα κόμματα να σεβαστούν τη μνήμη της μικρής.

Η υπόθεση της Λόλα επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της μεταναστευτικής πολιτικής, δημιουργώντας έντονο δημόσιο διάλογο για τα όρια της πολιτικής εκμετάλλευσης τραγωδιών.

Η δίκη της Μπενκιρέν διεξάγεται στο Δικαστήριο Εγκλημάτων του Παρισιού και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία. Αν κριθεί ένοχη για δολοφονία, βιασμό και βασανιστήρια ανηλίκου, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η Γαλλία, τρία χρόνια μετά το τραγικό γεγονός, εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις — και δικαιοσύνη — για ένα κορίτσι που έχασε τη ζωή του με τρόπο αδιανόητο.

Με πληροφορίες από Guardian