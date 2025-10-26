ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Κένυα: Οι «υπερ-ελέφαντες» της Αφρικής κινδυνεύουν με εξαφάνιση

Οι «υπερ-ελέφαντες» της Κένυας κινδυνεύουν από δρόμους, φράχτες και ανθρώπινες συγκρούσεις - Επιστήμονες και αγρότες αναζητούν τρόπους ειρηνικής συνύπαρξης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κένυα: Οι «υπερ-ελέφαντες» της Αφρικής κινδυνεύουν με εξαφάνιση Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Στην καρδιά της σαβάνας της Κένυας, ανάμεσα σε πυλώνες ρεύματος και σιδηροδρομικές γραμμές, ένας από τους τελευταίους «υπερ-ελέφαντες» της Αφρικής προσπαθεί να επιβιώσει. Ο Γκόσι, ένας τεράστιος ελέφαντας ύψους 3,5 μέτρων, είναι ένα από τα περίπου 30 εναπομείναντα άτομα του είδους του. Όμως η ζωή του και η ζωή χιλιάδων άλλων ελεφάντων απειλείται πλέον όχι από λαθροθήρες, αλλά από τον ίδιο τον άνθρωπο.

Οι ελέφαντες της περιοχής Τσάβο, περίπου 17.000 συνολικά, έχουν ακολουθήσει τα ίδια μονοπάτια για χιλιετίες, μετακινούμενοι με τις εποχικές βροχές. Σήμερα, όμως, αυτά τα αρχαία μονοπάτια κόβονται από δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές και νέους οικισμούς. Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Μομπάσα–Ναϊρόμπι και η σχεδιαζόμενη τετραπλή επέκτασή του απειλούν να απομονώσουν ολόκληρους πληθυσμούς.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως οι «διάδρομοι μετανάστευσης» των ελεφάντων στην Κένυα μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου. Ορισμένα ζώα διστάζουν να περάσουν κάτω από τις γραμμές του τρένου λόγω θορύβου, ενώ άλλα συγκεντρώνονται σε επικίνδυνα στενά περάσματα. Η απώλεια πρόσβασης σε τροφή και νερό έχει οδηγήσει πολλούς ελέφαντες σε σύγκρουση με τις τοπικές κοινότητες.

Kένυα: Όταν οι γίγαντες συναντούν τους ανθρώπους

Στο βόρειο χωριό Ολονγίριο, οι κάτοικοι ζουν δίπλα στα μεταναστευτικά περάσματα των ελεφάντων. Τα παιδιά παίζουν ανάμεσα σε σωρούς κοπριάς, ενώ τη νύχτα ολόκληρα κοπάδια περνούν σιωπηλά μέσα από τα σπίτια. Πριν λίγους μήνες, ένας 19χρονος βοσκός τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένας ελέφαντας όρμησε πάνω του. «Μπορούν να σκοτώσουν, αλλά ζούμε μαζί τους. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να κάνω», είπε ο πατέρας του.

Οι συγκρούσεις ανθρώπων και ελεφάντων αυξάνονται ραγδαία σε όλη την υποσαχάρια Αφρική. Αν και η λαθροθηρία έχει μειωθεί χάρη στην απαγόρευση του εμπορίου ελεφαντόδοντου στην Κίνα το 2018, ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώνονται ή τραυματίζονται από ελέφαντες αυξάνεται. Οι απελπισμένες τοπικές κοινότητες ανταποδίδουν, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο βίας.

Οι 415.000 εναπομείναντες αφρικανικοί ελέφαντες θεωρούνται πλέον απειλούμενοι με εξαφάνιση. Οι ελέφαντες του δάσους έχουν χάσει το 86% του πληθυσμού τους μέσα σε τρεις δεκαετίες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν δεν διασφαλιστούν οι φυσικοί τους διάδρομοι, οι επιπτώσεις θα είναι μη αναστρέψιμες.

Στο Τσάβο, κάποιοι αγρότες μαθαίνουν να ζουν ειρηνικά με τους γίγαντες της σαβάνας. Ο 68χρονος αγρότης Ρίτσαρντ Σίκα περιγράφει πώς οι ελέφαντες κατέστρεψαν τις καλλιέργειές του. Σήμερα, όμως, έχει υιοθετήσει μια πρωτοποριακή λύση: τους λεγόμενους «φράχτες μελισσών», κυψέλες συνδεδεμένες με σχοινιά γύρω από τα χωράφια, που αποτρέπουν τις επιδρομές.

Η μέθοδος, που ανέπτυξε η Δρ Λούσι Κινγκ της οργάνωσης Save the Elephants, βασίζεται στον φυσικό φόβο των ελεφάντων για τα τσιμπήματα. Οι φράχτες αυτοί μειώνουν τις ζημιές έως και 86% σε καλές χρονιές, ενώ οι μέλισσες βοηθούν και στην επικονίαση των φυτών, προσφέροντας παράλληλα εισόδημα από το μέλι.

Η 54χρονη Μουανατζούμα Κιμπούλα, γειτόνισσα του Σίκα, λέει ότι έχει μάθει να περιμένει τα πάντα. «Όταν έρθουν οι βροχές, δεν θα κοιμόμαστε. Οι ελέφαντες θα επιστρέψουν. Αλλά χωρίς αυτούς, η ζωή μας θα ήταν πιο άδεια», λέει συγκινημένη. Η ιστορία των ελεφάντων της Κένυας δεν είναι μόνο μια ιστορία για την άγρια φύση – είναι και μια ιστορία για την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη ζωή. Ενώ η Αφρική προχωρά, το μέλλον των ελεφάντων θα εξαρτηθεί από το αν ο άνθρωπος θα καταφέρει να βρει τρόπο να συμβιώσει με τους τελευταίους πραγματικούς γίγαντες της γης.

Με πληροφορίες από Guardian

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς οι διεθνείς λαθρέμποροι κερδίζουν από τη διακοπή της προστασίας άγριας ζωής από τον Τραμπ

Περιβάλλον / Πώς οι διεθνείς λαθρέμποροι κερδίζουν από τη διακοπή της προστασίας άγριας ζωής από τον Τραμπ

Η διακοπή χρηματοδότησης των ΗΠΑ για την προστασία απειλούμενων ειδών αφήνει ελεύθερο πεδίο σε διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια και τη βιοποικιλότητα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ευρωπαϊκά χέλια: Οικολογική κρίση και λαθρεμπόριο

Περιβάλλον / Το «μαύρο χρυσάφι» των νερών: Πώς η Ευρώπη χάνει τα χέλια της από το παγκόσμιο λαθρεμπόριο

Η παράνομη διακίνηση ευρωπαϊκών χελιών απειλεί το είδος, με λαθρεμπόρους να χρησιμοποιούν σύνθετες διαδρομές για εξαγωγή στην Ασία. Η Ιαπωνία και η Ευρώπη προσπαθούν να σώσουν το χέλι μέσω συντονισμένων δράσεων και τοπικής εκτροφής
LIFO NEWSROOM
Πώς η αποψίλωση απειλεί τον καφέ - Η νέα παγκόσμια κρίση έρχεται από τη Βραζιλία

Περιβάλλον / Πώς η αποψίλωση απειλεί τον καφέ - Η νέα παγκόσμια κρίση έρχεται από τη Βραζιλία

Η αποψίλωση των δασών για την καλλιέργεια καφέ απειλεί να καταστρέψει το ίδιο το ρόφημα που αγαπά ο κόσμος - Νέα έρευνα της Coffee Watch αποκαλύπτει πώς η εξαφάνιση των δασών μειώνει τις βροχοπτώσεις και απειλεί τη βιωσιμότητα της παραγωγής καφέ παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
Χελώνα Καρέρα: 6.100 φωλιές στον Κυπαρισσιακό Κόλπο - Έκκληση για άμεση εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης

Περιβάλλον / Χελώνα Καρέττα: 6.100 φωλιές στον Κυπαρισσιακό Κόλπο - Έκκληση για άμεση εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της ωοτοκίας, οι ανθρωπογενείς πιέσεις (παραβιάσεις, υποβάθμιση οικοτόπων) συνεχίζονται σε ακτή και θάλασσα
LIFO NEWSROOM
Mattias Klum: Η Γη θα επιβιώσει — το θέμα είναι αν εμείς θα παραμείνουμε άξιοι της ομορφιάς της

Περιβάλλον / Mattias Klum: Η Γη θα επιβιώσει — το θέμα είναι αν εμείς θα παραμείνουμε αντάξιοι της ομορφιάς της

Ο διακεκριμένος Σουηδός φωτογράφος και σκηνοθέτης μιλά για τη βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική κρίση και πώς η τέχνη μπορεί να εμπνεύσει δράση και συνείδηση.
ΦΙΛΙΩ ΡΑΓΚΟΥ
Μικροπλαστικά: Τα παπούτσια πεζοπορίας «μολύνουν» τα βουνά – Τι δείχνει νέα έρευνα

Περιβάλλον / Μικροπλαστικά: Τα παπούτσια πεζοπορίας «μολύνουν» τα βουνά – Τι δείχνει νέα έρευνα

Νέα έρευνα στις λίμνες των Adirondack αποκαλύπτει ότι τα παπούτσια και τα ρούχα πεζοπορίας είναι σημαντική πηγή μικροπλαστικών στη φύση. Οι επιστήμονες καλούν τη βιομηχανία και τους λάτρεις της πεζοπορίας να δράσουν
LIFO NEWSROOM
Κλιματική κρίση: Η ξηρασία απειλεί τη βρετανική φύση - Σκαντζόχοιροι και πουλιά πεθαίνουν από δίψα

Περιβάλλον / Κλιματική κρίση: Η ξηρασία απειλεί τη βρετανική φύση - Σκαντζόχοιροι και πουλιά πεθαίνουν από δίψα

Η Natural England προειδοποιεί ότι η ξηρασία στη Βρετανία έχει προκαλέσει σοβαρή οικολογική κρίση: σκαντζόχοιροι, πουλιά και σολομοί πεθαίνουν, οι υγρότοποι στεγνώνουν και οι πυρκαγιές καταστρέφουν προστατευόμενες περιοχές
LIFO NEWSROOM
Κλιματική κρίση: Τα δάση της Αυστραλίας άλλαξαν - Εκπέμπουν περισσότερο άνθρακα απ’ όσο απορροφούν

Περιβάλλον / Κλιματική κρίση: Τα δάση της Αυστραλίας άλλαξαν - Εκπέμπουν περισσότερο άνθρακα απ’ όσο απορροφούν

Tο φαινόμενο αυτό στα δάση της Αυστραλίας ξεκίνησε πριν από περίπου 25 χρόνια, όταν οι κορμοί και τα κλαδιά των δέντρων άρχισαν να εκπέμπουν περισσότερο διοξείδιο απ’ ό,τι απορροφούν
LIFO NEWSROOM
Οι ήρωες της φύσης: Πώς τα πουλιά προσαρμόζονται στην κλιματική κρίση

Περιβάλλον / Οι ήρωες της φύσης: Πώς τα πουλιά προσαρμόζονται στην κλιματική κρίση

Από θαλασσοπούλια που κυνηγούν τυφώνες έως αηδόνια που πετούν πάνω από τη Σαχάρα, η φύση προσαρμόζεται εντυπωσιακά στην κλιματική αλλαγή - Νέα έρευνα αποκαλύπτει τα απίστευτα ταξίδια και τις προκλήσεις των μεταναστευτικών πουλιών στον πλανήτη
LIFO NEWSROOM
 
 