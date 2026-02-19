ΤECH & SCIENCE
Πώς ένα «φιλόδοξο» σχέδιο από ζωολογικό κήπο της Φλόριντα έσωσε την όραση άγριου ρινόκερου στην Αφρική

Η λύση βασίστηκε σε πρακτικές που εφαρμόζονται σε ζωολογικούς κήπους

The LiFO team
Ρινόκερος στην Αφρική / Unsplash
Το να οδηγήσεις έναν άγριο ρινόκερο σε έναν στενό διάδρομο για να τού βάλεις κολλύριο ακούγεται σαν κακή ιδέα, δεδομένης της φυσιολογικής, αμυντικής του αντίδρασης.

Όμως, όταν διακυβεύεται η όραση -και η ζωή- ενός από τα ελάχιστα ζώα του είδους του, η ιδέα μπορεί να γίνει σωτήρια, αναφέρει το NBC News παρουσιάζοντας το φιλόδοξο πρόγραμμα ενός ζωολογικού κήπου στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ειδικοί στη συμπεριφορά ζώων που συνεργάζονται με το Palm Beach Zoo & Conservation Society ταξίδεψαν τον Αύγουστο στη Ζιμπάμπουε για να βοηθήσουν έναν αρσενικό λευκό ρινόκερο, τον Thuza, ο οποίος έπασχε από σοβαρή παρασιτική λοίμωξη στα μάτια. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη: ένας τυφλός ρινόκερος στη φύση είναι ουσιαστικά καταδικασμένος.

Πώς βρέθηκε η λύση για τον άγριο ρινόκερο στην Αφρική

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο πλαίσιο του Community Rhino Conservation Initiative, ενός προγράμματος επανεισαγωγής νότιων λευκών ρινόκερων σε κοινοτικές εκτάσεις κοντά στο Εθνικό Πάρκο Hwange. Με μόλις περίπου 16.000 ζώα να ζουν σήμερα ελεύθερα στη φύση και το καθεστώς τους να χαρακτηρίζεται «σχεδόν απειλούμενο», κάθε απώλεια είναι κρίσιμη.

Η λύση βασίστηκε σε πρακτικές που εφαρμόζονται σε ζωολογικούς κήπους: εκπαίδευση των ζώων ώστε να συνεργάζονται εθελοντικά στη φροντίδα τους. Οι ειδικοί Thad και Angi Lacinak, ιδρυτές της Precision Behavior, συνεργάστηκαν με τους τοπικούς φύλακες και σχεδίασαν μια μέθοδο προσέγγισης χωρίς καταστολή του ρινοκέρου.

Το σχέδιο προέβλεπε να δελεάσουν τον Thuza με τις αγαπημένες του τροφές σε έναν περιορισμένο χώρο και σταδιακά να τον εξοικειώσουν με την ανθρώπινη παρουσία, το άγγιγμα και την επαφή με νερό στο πρόσωπο.

Μέσα σε μία εβδομάδα κατάφεραν να του βάζουν κολλύριο, ενώ σε δύο εβδομάδες είχαν μεταφέρει τη «δεξιότητα» αυτή στους τοπικούς φύλακες.

Σήμερα, ο Thuza λαμβάνει καθημερινά την αγωγή του και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί. Σε μια περιοχή όπου η λαθροθηρία και η απώλεια φυσικού περιβάλλοντος συνεχίζουν να απειλούν τους ρινόκερους, η επιτυχία αυτή θεωρείται μικρή αλλά ουσιαστική νίκη για τη διατήρηση της άγριας ζωής.

Με πληροφορίες από NBC News

