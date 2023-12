Dixie Chicks: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η Λόρα Λιντς, ιδρυτικό μέλος της μπάντας

Η Λόρα Λιντς, ιδρυτικό μέλος των Dixie Chicks, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, στα 65 χρόνια της.

Σύμφωνα με τις αρχές του Τέξας, το πρώην μέλος των Dixie Chicks σκοτώθηκε την Παρασκευή, έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, κοντά στο Ελ Πάσο.

Τα μέλη της μπάντας κάντρι μουσικής εξέφρασαν σοκ και θλίψη για τον θάνατο της Λόρα Λιντς. «Είναι στην καρδιά μας η εποχή που παίζαμε μουσική, γελούσαμε και ταξιδεύαμε μαζί», ανέφεραν σε ανάρτηση.

«Η ενέργεια και το χιούμορ χιούμορ της έδωσαν μια σπίθα τις πρώτες ημέρες της μπάντας μας», ανέφεραν ακόμη μεταξύ άλλων, σημειώνοντας πως η Λόρα Λιντς συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία που είχαν οι Dixie Chicks στο ξεκίνημά της.

2/2 Her undeniable talents helped propel us beyond busking on street corners to stages all across Texas and the mid-West.



Our thoughts are with her family and loved ones at this sad time.



- Emily, Martie & Natalie