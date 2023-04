Disneyland: Ξέσπασε φωτιά σε βραδινό σόου στο θεματικό πάρκο

Mεγάλη φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια του βραδινού σόου «Fantasmic!» στο πάρκο της Disneyland στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνια, όταν μια κατασκευή δράκου τυλίχθηκε στις φλόγες και έτσι χρειάστηκε να εκκενωθεί ο χώρος από τους θεατές.

O κόσμος που παρακολουθούσε το σόου της Disneyland πανικοβλήθηκε από τη φωτιά, αλλά οι άνδρες της ασφάλειας επενέβησαν άμεσα. Ωστόσο, κάποιοι πρόλαβαν να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Giant Disneyland dragon catches fire during ‘Fantasmic!’ performance

A 45-foot-tall animatronic dragon caught fire and forced parkgoers to flee a popular show at #frontierland Disneyland. https://t.co/n28p2CPzZ7 pic.twitter.com/6Dull4Evfc