Δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Τραμπ προειδοποιεί για «οικονομικό πυρηνικό χειμώνα» λόγω δασμών

Ένας δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναστείλει τους εμπορικούς δασμούς που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλιώς κινδυνεύει με «έναν αυτοπροκαλούμενο, οικονομικό πυρηνικό χειμώνα».

Εν μέσω αναταραχής στις αγορές, ο διαχειριστής hedge fund Μπιλ Άκμαν δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να δώσει περιθώριο διάρκειας τριών μηνών στις χώρες για να επαναδιαπραγματευτούν τις εμπορικές τους σχέσεις με τις ΗΠΑ. Σήμερα, Δευτέρα 7 Μαρτίου, την προειδοποίηση του Άκμαν επανέλαβε μια άλλη εξέχουσα προσωπικότητα της Wall Street, με τον πρόεδρο της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, να λέει ότι οι δασμοί Τραμπ κινδυνεύουν να ανεβάσουν τις τιμές για τους Αμερικανούς.

Παρά τους κλυδωνισμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τους δασμούς, λέγοντας ότι «μερικές φορές πρέπει να παίρνεις φάρμακα για να διορθώσεις κάτι». Λέει ότι η κίνηση αυτή θα δώσει ώθηση στις ΗΠΑ με νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις, αλλά οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν για τους Αμερικανούς και να πυροδοτήσουν έναν εμπορικό πόλεμο.

Οι τιμές των μετοχών στην Ευρώπη και την Ασία συνέχισαν να πέφτουν κατακόρυφα τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές αντιδρούν στους σαρωτικούς, παγκόσμιους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Στην ανάρτησή του στο X την Κυριακή (6/4), ο Άκμαν αναγνώρισε το επιχείρημα του Τραμπ ότι το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα «μειονεκτεί» έναντι των ΗΠΑ. Αλλά, έγραψε, οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ ήταν «μαζικοί και δυσανάλογοι» και «δεν έκαναν διάκριση μεταξύ Αμερικανών φίλων και εχθρών».

Skeptics are attempting to discredit my views by making the case that I am conflicted or otherwise vulnerable to tariffs, a market crash or a correction, or that I have somehow positioned our portfolio to benefit from my recommended 90-day pause on the implementation of…