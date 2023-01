Δίποδη αλεπού σε κήπο στη Βρετανία- «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στη φύση, αλλά το ζώο φαίνεται υγιές»

Μια οικογένεια έμεινε άναυδη όταν βρήκε στον κήπο της μια αλεπού με μόνο δύο πόδια, μεταδίδει το BBC.

Ο Phil και η Jane Carter, από το Ilkeston στο Derbyshire, δέχονται συχνά επισκέψεις από αλεπούδες και η συγκεκριμένη έμεινε για περίπου 45 λεπτά.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είπε: «Η σύζυγός μου φώναξε, "γρήγορα, πιάσε το τηλέφωνό σου, έχουμε μια αλεπού με δύο πόδια στο γκαζόν"». «Για περίπου πέντε λεπτά την βλέπαμε να τριγυρνάει στο γκαζόν μυρίζοντας και μαζεύοντας λίγο κρέας και μετά έφυγε σαν πύραυλος», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος του Derbyshire Wildlife Trust δήλωσε: «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στη φύση, αλλά το ζώο φαίνεται σχετικά υγιές και φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στη ζωή στα δύο πόδια».

