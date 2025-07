«Δημοσιεύστε τη λίστα!»: Πώς η υπόθεση Έπσταϊν διχάζει το κίνημα MAGA

Έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει κατάλογος πελατών του Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ ο θάνατός του δεν αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η ανακοίνωση προκάλεσε την οργή σχολιαστών και πολιτικών που είχαν επενδύσει σε θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την υπόθεση, με ορισμένους να κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη και να ζητούν την παραίτηση της γενικής εισαγγελέως Παμ Μπόντι. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την Μπόντι και κάλεσε το κοινό του να μην αναλώνεται στην υπόθεση Έπσταϊν, αλλά οι αντιδράσεις στα social media συνεχίζονται.

Ιούλιος 2019 – Κατηγορίες σε βάρος του Έπσταϊν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συλλαμβάνεται και κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για διακίνηση και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι έχει κακοποιήσει δεκάδες κορίτσια από το 2002 έως το 2005 σε ιδιοκτησίες του στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. Η δίωξη έρχεται περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την επίτευξη εξωδικαστικής συμφωνίας με την εισαγγελία του Μαϊάμι, βάσει της οποίας καταδικάζεται για πλημμελήματα και εκτίει ποινή 13 μηνών.

Αύγουστος 2019 – Θάνατος στο κελί

Λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του, ο Έπσταϊν βρίσκεται νεκρός στο κελί του σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μανχάταν. Η ιατροδικαστική υπηρεσία αποδίδει τον θάνατο σε αυτοκτονία, ωστόσο οι δικηγόροι του αμφισβητούν τα ευρήματα.

Αντιδράσεις Τραμπ και εξάπλωση θεωριών

Την επομένη του θανάτου του Έπσταϊν, ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύει στα κοινωνικά δίκτυα ανάρτηση που υπονοεί εμπλοκή του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον. Η ανάρτηση προκαλεί αντιδράσεις, αλλά ο Τραμπ επιμένει, εστιάζοντας στη σχέση του Έπσταϊν με προσωπικότητες του Δημοκρατικού Κόμματος. Παρότι ο ίδιος έχει επίσης μακρόχρονη γνωριμία με τον χρηματιστή, υποστηρίζει ότι δεν διατηρεί πλέον επαφές μαζί του.

Η φράση «ο Έπσταϊν δεν αυτοκτόνησε» αρχίζει να κυκλοφορεί ευρέως, ενισχύοντας την καχυποψία απέναντι στα επίσημα πορίσματα. Θεωρίες συνωμοσίας διαδίδονται από δημόσια πρόσωπα, σχολιαστές και πολιτικούς, κυρίως του συντηρητικού χώρου.

Δεκέμβριος 2021 – Καταδίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδα και πρώην σύντροφος του Επστάιν, κρίνεται ένοχη για διακίνηση και διευκόλυνση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Το δικαστήριο κάνει λόγο για «από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα», σημειώνοντας ότι η Μάξγουελ ενεργεί από κοινού με τον Επστάιν.

Ιανουάριος 2024 – Δημοσιοποίηση εγγράφων

Ένας μεγάλος όγκος εγγράφων από αγωγή που είχε καταθέσει θύμα του Επστάιν το 2015 αποσφραγίζεται. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται τα ονόματα γνωστών προσωπικοτήτων, όπως του Μπιλ Κλίντον, του Ντόναλντ Τραμπ, του Μάικλ Τζάκσον και του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ. Κανένας από αυτούς δεν κατηγορείται για παράνομη ενέργεια. Η ενάγουσα, Βιρτζίνια Τζιούφρε, είχε ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκε σε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου όταν ήταν 17 ετών. Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά το 2022, χωρίς παραδοχή ενοχής από τον Άντριου.

Σεπτέμβριος 2024 – Ερωτήσεις στον Τραμπ

Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ερωτάται αν θα αποχαρακτήριζε αρχεία για την 11η Σεπτεμβρίου, τη δολοφονία Κένεντι και την υπόθεση Έπσταϊν. Απαντά καταφατικά για τα δύο πρώτα, αλλά δηλώνει επιφυλακτικός για την τελευταία περίπτωση, επικαλούμενος την πιθανότητα ύπαρξης ψευδών στοιχείων.

Φεβρουάριος 2025 – Δηλώσεις και έγγραφα

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι δηλώνει πως εξετάζει φακέλους που σχετίζονται με την υπόθεση. Ορισμένα έγγραφα δίνονται τελικώς σε επιλεγμένους συντηρητικούς σχολιαστές, χωρίς να περιλαμβάνουν συνταρακτικές αποκαλύψεις. Το Υπουργείο κάνει λόγο για «πρώτη φάση» δημοσιοποίησης, δεσμευόμενο για σταδιακή διάθεση του υλικού, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των θυμάτων.

Chaya Raichik from LibsofTiktok is grinning ear to ear, gleefully flaunting her useless Epstein binder, packed with information that’s mostly already public, while 250 real victims are still fighting for actual answers. The level of tone-deafness here is off the charts. Imagine… pic.twitter.com/NOPvAwSQjf

Ιούνιος 2025 – Παρέμβαση Μασκ

Ο Έλον Μασκ, σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ για το «μεγάλο, υπέροχο» φορολογικό νομοσχέδιο, υποστηρίζει μέσω ανάρτησής του ότι ο Τραμπ περιλαμβάνεται στα αρχεία του Έπσταϊν. Η ανάρτηση διαγράφεται γρήγορα, αλλά αναζωπυρώνει τις φήμες.

Ιούλιος 2025 – Το Υπουργείο Δικαιοσύνης βάζει τέλος

Στις 7 Ιουλίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει ότι δεν υπάρχει κατάλογος πελατών του Έπσταϊν και ότι δεν θα δοθούν άλλα αρχεία στη δημοσιότητα. Παράλληλα δημοσιεύει βίντεο 11 ωρών από την κάμερα ασφαλείας έξω από το κελί του Έπσταϊν, δείχνοντας ότι κανείς δεν μπήκε ή βγήκε τις κρίσιμες ώρες. Λείπει ωστόσο ένα λεπτό από το υλικό, κάτι που το Υπουργείο αποδίδει σε τεχνικό πρόβλημα.

Η ανακοίνωση προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις από δεξιά μέσα ενημέρωσης. Η ακροδεξιά influencer Λόρα Λούμερ κατηγορεί τη Μπόντι για συγκάλυψη, ενώ ο συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς αναρτά: «Επόμενο θα είναι να μας πουν ότι ο Έπσταϊν δεν υπήρξε ποτέ». Η πλατφόρμα Truth Social γεμίζει με επικριτικά μηνύματα ακόμη και από φανατικούς υποστηρικτές του Τραμπ.

Στις 9 Ιουλίου, σύμφωνα με διαρροές, ο υποδιευθυντής του FBI Νταν Μποντζίνο συγκρούεται έντονα με την Μπόντι στον Λευκό Οίκο. Ο Μποντζίνο φέρεται να την κατηγορεί για παρεμπόδιση της δημοσιοποίησης περισσότερων στοιχείων.

11 Ιουλίου – Φήμες παραίτησης

Το NBC News μεταδίδει ότι ο Μποντζίνο εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης, δηλώνοντας ότι η υπόθεση έχει βλάψει ανεπανόρθωτα την καριέρα του.

12 Ιουλίου – Παρέμβαση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρεμβαίνει δημοσίως, ζητώντας ενότητα και υπερασπιζόμενος την Μπόντι. Με ανάρτηση στο Truth Social, γράφει:

«Η Παμ κάνει εξαιρετική δουλειά! Είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα – την ομάδα MAGA. Μην καταστρέφετε κάτι τέλειο για έναν άνθρωπο που κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον γι’ αυτόν.»

Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων, ένα σπάνιο για τον Τραμπ στη δική του πλατφόρμα.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jul 12, 2025, 5:21 PM ET )



What’s going on with my “boys” and, in some cases, “gals?” They’re all going after Attorney General Pam Bondi, who is doing a FANTASTIC JOB! We’re on one Team, MAGA, and I don’t like what’s… pic.twitter.com/a8sL1zKVYu