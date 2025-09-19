ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Ιστορική επίσκεψη Σύρου ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ μετά από 25 χρόνια

Η πρώτη επίσκεψη Σύρου ΥΠΕΞ μετά το 1999 - Αιφνίδιες απομακρύνσεις Αμερικανών διπλωματών για τη Συρία

Πέτρος Κράνιας
Πέτρος Κράνιας
Ιστορική επίσκεψη Σύρου ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ μετά από 25 χρόνια - Αιφνίδιες απομακρύνσεις Αμερικανών διπλωματών για τη Συρία Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Ασάαντ αλ-Σαϊμπανί, επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον την Πέμπτη για συνομιλίες στο Καπιτώλιο σχετικά με την οριστική άρση των εναπομεινάντων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Σύρου ΥΠΕΞ στην Ουάσινγκτον εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, γεγονός που προσδίδει τεράστια πολιτική βαρύτητα στην κίνηση αυτή. Η τελευταία φορά που Σύρος ΥΠΕΞ επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον ήταν το 1999, όταν ο Φαρούκ αλ-Σαράα είχε βρεθεί στον Λευκό Οίκο για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ.

Η επίσκεψη έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ μεσολαβούν για μια νέα συμφωνία ασφάλειας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ συναντήθηκε με τον Σαϊμπανί για να συζητήσουν την άρση των λεγόμενων «Κυρώσεων Σίζαρ», ενός νομοθετικού πλαισίου που τέθηκε σε ισχύ το 2020 και στοχεύει καίριους τομείς της συριακής οικονομίας, όπως ενέργεια, κατασκευές και χρηματοπιστωτικά.

Οι κυρώσεις αυτές πήραν το όνομά τους από τον Σύρο λιποτάκτη «Σίζαρ», ο οποίος είχε αποκαλύψει φωτογραφίες με θύματα βασανιστηρίων του καθεστώτος Άσαντ. Αν και η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει προσωρινές εξαιρέσεις, μόνο το Κογκρέσο μπορεί να αποφασίσει την πλήρη ακύρωσή τους. Ο Γκράχαμ τόνισε ότι για να στηρίξει την άρση των κυρώσεων, θα πρέπει η Συρία να ενταχθεί επίσημα στον συνασπισμό κατά του ISIS και να κινηθεί προς μια νέα συμφωνία ασφάλειας με το Ισραήλ.

Σήμερα, Παρασκευή, ο Σαϊμπανί αναμένεται να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Πριν φτάσει στην Ουάσινγκτον, ο Σύρος ΥΠΕΞ βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, σε πεντάωρες διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Αμερικανού απεσταλμένου Τομ Μπάρακ. Οι συζητήσεις αφορούσαν πρόταση του Ισραήλ για νέα συμφωνία ασφάλειας, με συριακή απάντηση που, σύμφωνα με πηγές, έδειξε πρόοδο.

Η συριακή αντιπρόταση περιλαμβάνει:

  • αποχώρηση του Ισραήλ από τα εδάφη που κατέλαβε μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ
  • ανάπτυξη δύναμης παρατηρητών του ΟΗΕ στη ζώνη ασφαλείας.

Ο πρώην τζιχαντιστής της Hayat Tahrir al Sham και νυν μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Υπογράμμισε πως η Συρία δεν πιέζεται να δεχτεί τους όρους του Ισραήλ και ότι μια νέα συμφωνία ασφάλειας είναι «αναγκαία», αρκεί να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα και ο εναέριος χώρος της χώρας του.

Ο Τομ Μπάρακ «ξηλώνει» το διπλωματικό επιτελείο για τη Συρία

Όπως έχει γίνει γνωστό, ορισμένοι από τους ανώτερους Αμερικανούς διπλωμάτες που ασχολούνταν αποκλειστικά με το συριακό ζήτημα απομακρύνθηκαν αιφνιδιαστικά από τις θέσεις τους τις τελευταίες ημέρες.

Οι διπλωμάτες υπηρετούσαν στην Syria Regional Platform (SRP) – την άτυπη αμερικανική αποστολή για τη Συρία με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Αναφέρονταν απευθείας στον Τομ Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία και στενό φίλο και σύμβουλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάρακ, ο οποίος ανέλαβε τον Μάιο, έχει ηγηθεί μιας μεγάλης στροφής στην αμερικανική στρατηγική, προωθώντας την ιδέα μιας ενιαίας συριακής κρατικής αρχής υπό τον μεταβατικό πρόεδρο Αχμεντ αλ-Σαράα.

Ένας Αμερικανός διπλωμάτης που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι «μια χούφτα» στελέχη του SRP ενημερώθηκαν πως η θητεία τους τερματίζεται, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι απομακρύνσεις έγιναν αιφνίδια, χωρίς να βασίζονται σε πολιτικές διαφωνίες. Ωστόσο, δυτικοί διπλωμάτες υποστηρίζουν ότι η απόφαση σχετίζεται με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη YPG (κουρδικό παρακλάδι των Αμυντικών Δυνάμεων της Συρίας, SDF, το οποίο η Τουρκία θεωρεί ότι είναι το βασικό παρακλάδι του ΡΚΚ στη Συρία και αντιμετωπίζει τους SDF ως τέτοια οργάνωση), καθώς ο Μπάρακ πίεζε την κουρδική οργάνωση να εφαρμόσει τη συμφωνία του Μαρτίου με τη Δαμασκό, να παραδώσει τις περιοχές που ελέγχει και να ενταχθεί στις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας.

Παρά τις πιέσεις, το YPG εμφανίζεται απρόθυμη να χάσει την αυτονομία που απέκτησε κατά τον εμφύλιο, ενώ συνεχίζει τις συγκρούσεις χαμηλής έντασης με τον συριακό στρατό στη βορειοανατολική χώρα.

Την Τρίτη, ο Μπάρακ βρέθηκε στη Δαμασκό, επιβλέποντας την υπογραφή σχεδίου από τον Σύρο ΥΠΕΞ για την επίλυση της κρίσης με τη μειονότητα των Δρούζων στον νότο. Σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter), ανέφερε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει «ίσες ελευθερίες και κοινές υποχρεώσεις για όλους».

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Διεθνή / Συρία: Καταργούνται δύο μηδενικά από τη λίρα – Νέα χαρτονομίσματα για να σωθεί η οικονομία

Η Συρία ετοιμάζει νέα τραπεζογραμμάτια αφαιρώντας δύο μηδενικά από τη λίρα για να αντιμετωπίσει την κατάρρευση της αξίας της - Τι σημαίνει για τις καθημερινές συναλλαγές και την πολιτική αλλαγή στη χώρα;
LIFO NEWSROOM
Η μάχη της Συρίας κατά του Captagon: Η πτώση της αυτοκρατορίας ναρκωτικών του Ασάντ

Διεθνή / Η μάχη της Συρίας κατά του Captagon: Η πτώση της αυτοκρατορίας ναρκωτικών του Άσαντ

Από την πλημμύρα του Captagon υπό τον Άσαντ έως τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών του νέου προέδρου Σάραα – η Συρία προσπαθεί να ξεριζώσει το εμπόριο που έχει στοιχειώσει τη χώρα για δεκαετίες
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Διεθνή / Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Στην Ουγγαρία, πάντως, οι αντιφασιστικές ομάδες σπάνια δραστηριοποιούνται πολιτικά, καθώς ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz διατηρούν σχεδόν απόλυτη εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια
LIFO NEWSROOM
Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Διεθνή / Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify, καταγγέλλοντας ότι τα έσοδα των καλλιτεχνών καταλήγουν να χρηματοδοτούν στρατιωτικές τεχνολογίες μέσω των επενδύσεων του Daniel Ek σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για πολεμική χρήση
LIFO NEWSROOM
Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Διεθνή / Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Το αποκαλούμενο «νησί των θεών» έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία 50 χρόνια, με ντόπιους και τουρίστες να διαμαρτύρονται για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και τη συμπεριφορά των ξένων που συνοδεύουν τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα που πλέον κατακλύζουν το νησί
LIFO NEWSROOM
Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Διεθνή / Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Η ισραηλινή ακροδεξιά, υπό τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, αποδομεί τη Δυτική Όχθη και την Παλαιστινιακή Αρχή, ενισχύοντας τον πλήρη στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο - Εκτοπισμοί, κλείσιμο σχολείων, έλεγχος φόρων και περιορισμοί κυκλοφορίας αλλάζουν δραματικά τον χάρτη
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ στον πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ, που πυροδότησε εικασίες για το «ποιον» άφησε εκτός
LIFO NEWSROOM
Η πρώτη δήλωση Γκίλφοϊλ: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» να είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης» των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Διεθνή / Η πρώτη δήλωση Γκίλφοϊλ: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης» των ΗΠΑ στην Ελλάδα

«Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού», είπε η Γκίλφοϊλ
LIFO NEWSROOM
Οργή κατά ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βέτο σε σχέδιο κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Διεθνή / Οργή κατά ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βέτο σε σχέδιο κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Τα δέκα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας άρχισαν συνομιλίες για το απορριφθέν σχέδιο στα τέλη Αυγούστου, αντιδρώντας στην επίσημη κήρυξη από τον ΟΗΕ κατάστασης λιμού στη Γάζα
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να φτιάξει ξανά αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να πάρει πίσω την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν

Η βάση είναι στα χέρια των Ταλιμπάν, με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις, αλλά έχουν υπάρξει συνομιλίες για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων
LIFO NEWSROOM
 
 