Διεθνής Αμνηστία: Κατηγορεί Χαμάς για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και Ισραήλ για γενοκτονία

Η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για την οργάνωση, άλλα παλαιστινιακά κινήματα και το Ισραήλ που εξακολουθεί να αρνείται τη γενοκτονία στη Γάζα

Μέλη της Χαμάς / Φωτ: Getty Images
Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί την παλαιστινιακή οργάνωση της Χαμάς για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ταυτόχρονα, κατηγορεί και το Ισραήλ για τη διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα. Εκτίμησε στα τέλη του Νοεμβρίου πως «συνεχίζεται χωρίς διακοπή» παρά «την κατάπαυση του πυρός» σε ισχύ από τη 10η Οκτωβρίου.

Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε, η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί συγκεκριμένα, τη Χαμάς και άλλα παλαιστινιακά ένοπλα κινήματα πως διέπραξαν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», μεταξύ άλλων και του εγκλήματος «της εξόντωσης», κατά τη διάρκεια της εφόδου τους στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 και κατόπιν.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση των 170 σελίδων: «Παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις διέπραξαν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στις επιθέσεις τους στο νότιο Ισραήλ που άρχισαν την 7η Οκτωβρίου 2023».

Η ΜΚΟ κρίνει ότι τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023 αποτελούσαν το «έγκλημα της εξόντωσης», που είναι «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ενώ απαριθμεί κι άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανάμεσά τους ομηρείες, φυλακίσεις, βασανισμούς, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, βιασμούς και «άλλες μορφές σεξουαλικής βίας».

Διεθνής Αμνηστία: Κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία

Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, η Αμνηστία το κατηγορεί για τη διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα. Εκτίμησε στα τέλη του Νοεμβρίου πως «συνεχίζεται χωρίς διακοπή» παρά «την κατάπαυση του πυρός» σε ισχύ από τη 10η Οκτωβρίου.

Ωστόσο, το Ισραήλ δεν χαρακτηρίζει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας «ψευδείς» και «αντισημιτικές».

Το καταστατικό της Ρώμης την ιδρυτική πράξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), προβλέπει ότι «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» σημαίνει «ευρεία και συστηματική επίθεση εναντίον άμαχου πληθυσμού» εν γνώσει του ότι στοχοποιείται.

Τον Μάιο του 2024, το ΔΠΔ είχε προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του Ισμαήλ Χανίγια, τότε ηγέτη της Χαμάς, του Μοχάμεντ Ντέιφ, τότε ηγέτη των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, και του Γιαχία Σινουάρ, φερόμενου ως εγκεφάλου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το δικαστήριο τα ακύρωσε αφού σκοτώθηκαν αργότερα εκείνη τη χρονιά σε ισραηλινές επιχειρήσεις.

Το ΔΠΔ είχε επίσης προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης --που παραμένουν σε ισχύ-- σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο της Γάζας.

Περισσότεροι από 70.369 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης Χαμάς. Το υπουργείο, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, δεν ξεκαθαρίζει πόσοι από τους νεκρούς ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι. Ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν πως στην πλειονότητά τους, τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

