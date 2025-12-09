Η Χαμάς ζητάει περισσότερη πίεση στο Ισραήλ για την επόμενη φάση της εκεχειρίας - «Συνεχίζει τις παραβιάσεις»

Ο Χοσάμ Μπαντράν δήλωσε στο AFP ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας δεν μπορεί να προχωρήσει αν οι «παραβιάσεις» από την πλευρά του Ισραήλ συνεχιστούν.

Καλέσε τους μεσολαβητές να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ, ώστε η κατάπαυση του πυρός να συνεχιστεί.

Αναγκαίο να σταματήσει τις παραβιάσεις το Ισραήλ

«Η δεύτερη φάση δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο η [ισραηλινή] κατοχή συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία και να αποφεύγει τις δεσμεύσεις της», είπε.

«Η Χαμάς ζήτησε από τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση στην κατοχή για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της πρώτης φάσης», τόνισε.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, πλησιάζει στο τέλος της. Αφορούσε κυρίως την ανταλλαγή αιχμαλώτων – ζωντανών και νεκρών – με Παλαιστίνιους κρατούμενους από το Ισραήλ, καθώς και τη μερική αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Οι λεπτομέρειες της δεύτερης φάσης, η οποία θα αφορά τη μελλοντική διακυβέρνηση και την πιθανή ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθερότητας, δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί.

Με πληροφορίες από Al Jazeera