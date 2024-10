Διεθνείς αντιδράσεις για τις επιθέσεις του Ισραήλ στην ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο

Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επανειλημμένη στοχοποίηση από τον ισραηλινό στρατό της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά τεσσάρων μελών της, με τη Γαλλία και την Ιταλία να καλούν σε εξηγήσεις τους πρέσβεις του Ισραήλ.

«Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι ισραηλινές αρχές πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Ως εκ τούτου, η Γαλλία καλεί, σήμερα, τον Ισραηλινό πρέσβη» ανακοίνωσε το Παρίσι.

Η UNIFIL ανακοίνωσε σήμερα πως δυο κυανόκρανοι από τη Σρι Λάνκα τραυματίστηκαν κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, εκτιμώντας πως τα πυρά του ισραηλινού στρατού συνιστούν «πολύ μεγάλο κίνδυνο» για τους στρατιώτες της. Σε ανάλογο χτύπημα χθες, Πέμπτη (10/10), τραυματίστηκαν δύο Ινδονήσιοι κυανόκρανοι, ενώ παρόμοια επίθεση είχε προηγηθεί την Τετάρτη.

Statement: This morning, UNIFIL’s Naqoura headquarters was affected by explosions for the second time in the last 48 hours.

Το Ισραήλ ζήτησε από τον ΟΗΕ οι κυανόκρανοι «να μετακινηθούν πέντε χιλιόμετρα βόρεια για να αποφευχθεί ο κίνδυνος καθώς οι μάχες εντείνονται και η κατάσταση κατά μήκος της Μπλε Γραμμής παραμένει ασταθής ως αποτέλεσμα της επιθετικότητας της Χεζμπολάχ». Οι ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL σταθμεύουν εκεί από το 2006 για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή μετά από τον πόλεμο 34 ημερών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «διεξάγει ενδελεχή έλεγχο» για να καθορίσει τις λεπτομέρειες των επιθέσεων εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο. Σε δήλωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι οι κυανόκρανοι «τραυματίστηκαν κατά λάθος κατά τη διάρκεια μάχης (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) εναντίον της Χεζμπολάχ».

«Ο ισραηλινός στρατός εκφράζει βαθιά ανησυχία για περιστατικά αυτού του είδους και διεξάγει επί του παρόντος μια ενδελεχή εξέταση στα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης για να καθορίσει τις λεπτομέρειες» σημείωσαν οι IDF σε ανακοίνωσή τους.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, κάλεσε τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκαλάντ, να διασφαλίσει την ασφάλεια των δυνάμεων της UNIFIL και να συντονίσει τις προσπάθειες για «στροφή από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια διπλωματική πορεία το συντομότερο δυνατό».

«Μας προκάλεσε αποτροπιασμό το άκουσμα αυτών των αναφορών και είναι ζωτικής σημασίας η προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων και των αμάχων. Όπως γνωρίζετε, συνεχίζουμε να ζητάμε άμεση κατάπαυση του πυρός και τερματισμό της ταλαιπωρίας και της αιματοχυσίας. Είναι μια υπενθύμιση της σημασίας να ανανεώσουμε όλοι μας τις διπλωματικές μας προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος» δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Δεν πρόκειται για λάθος, δεν πρόκειται για ατύχημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, τονίζοντας ότι οι «εχθρικές πράξεις που πραγματοποιούνται θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου» ή τουλάχιστον «αδικαιολόγητες παραβιάσεις (σ.σ. του διεθνούς δικαίου)». Ο Κροσέτο διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των Ιταλών ειρηνευτικών δυνάμεων, αλλά ότι αυτό που συνέβη στον Λίβανο είναι «εντελώς απαράδεκτο».

Η σκληρή κριτική εκφράστηκε από τον Κροσέτο στον Ισραηλινό ομόλογό του, Γιοάβ Γκαλάντ, σε τηλεφωνική συνομιλία και στη συνέχεια επαναλήφθηκε στον Ισραηλινό πρέσβη στη Ρώμη, ο οποίος κλήθηκε στο υπουργείο. «Είπα στον πρέσβη να πει στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι τα Ηνωμένα Έθνη και η Ιταλία δεν μπορούν να δέχονται εντολές από την ισραηλινή κυβέρνηση» δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, σε συνέντευξη Τύπου.

Μαζί με τον Γάλλο υπουργό Άμυνας, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ο Crosetto κάλεσε σε συνάντηση των χωρών που συμβάλλουν στην ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ιρλανδία) την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της Ιρλανδίας επέκρινε δριμύτατα την απαίτηση του Ισραήλ να εγκαταλείψουν οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ τις θέσεις τους στον νότιο Λίβανο. «Είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις απείλησαν την ειρηνευτική δύναμη και προσπάθησαν να εκκενώσουν τα χωριά που υπερασπίζεται», δήλωσε ο Μάικλ Χίγκινς.

Την ανησυχία της χώρας μας για τη «στοχοποίηση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο», εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα ανησυχεί βαθύτατα για τη στοχοποίηση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL) στον Λίβανο και υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της, υπό το πρίσμα της περιφερειακής κλιμάκωσης», αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter). «Ως ένα μέλος που συνεισφέρει στην UNIFIL, η Ελλάδα τονίζει ότι η ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να διασφαλιστεί», καταλήγει.

#Greece is deeply concerned about the targeting of the United Nations Interim Force in #Lebanon @UNIFIL_ &underscores its crucial role in light of the regional escalation.



Αs a #UNIFIL contributor,Greece stresses that the safety&security of #UN personnel&property must be ensured pic.twitter.com/XrBZRzWZMZ