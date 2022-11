To deal Μασκ με έναν χάκερ για ν' αλλάξει το Twitter – Έχει προθεσμία 12 εβδομάδες

Προγραμματιστής αυτοκινούμενων αυτοκινήτων και χάκερ που δήλωσε ότι θέλει να βελτιώσει την ποιότητα της αναζήτησης στο Twitter και ο Έλον Μασκ του έδωσε την ευκαιρία.

Ο Τζορτζ Χοτζ δήλωσε έτοιμος να προσφέρει 12 εβδομάδες για να αλλάξει την αναζήτηση και ο Μασκ άκουσε την πρότασή του και του προσέφερε πρακτική άσκηση στην εταιρεία.

«Είμαι έτοιμος για μια πρακτική άσκηση 12 εβδομάδων στο Twitter» έγραψε ο Χοτζ στο Twitter με τον μεγιστανά να του απαντά: «Ας μιλήσουμε».

I’ll put my money where my mouth is. I’m down for a 12 week internship at Twitter for cost of living in SF. It’s not about accumulating capital in a dead world, it’s about making the world alive.

«Μου αρέσει πραγματικά να καταδύομαι σε πολύπλοκες βάσεις κώδικα και πιστεύω ότι θα μπορούσα να βοηθήσω στην τεκμηρίωση και τον καθαρισμό ορισμένων από αυτές τις 1000 μικροϋπηρεσίες σε 12 εβδομάδες» ανέφερε.

Παρότι δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Μασκ, ο χάκερ φαίνεται ότι επιβεβαίωσε το deal γράφοντας πως μίλησαν και τού ανέπτυξε το περιεχόμενο της δουλειάς του. «Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έχω 12 εβδομάδες».

that’s what Elon told me my job was, and I will try my hardest to do it. I have 12 weeks



also trying to get rid of that nondismissable login pop up after you scroll a little bit ugh these things ruin the Internet https://t.co/vZbSfEqlfW